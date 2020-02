Conegliano-Novara e altre 5 sfide da non perdere su SportMediaset

A1 FEMMINILE

Siamo arrivati alla 6ª giornata di ritorno di campionato e la classifica vede due squadre protagoniste della fuga in solitaria: l'Imoco Volley Conegliano e la Unet E-Work Busto Arsizio. Anche se il vantaggio e la supremazia della prima la rendono di fatto inattaccabile.

Le campionesse del mondo ospitano l'Igor Gorgonzola Novara nell'ennesima sfida tra le formazioni che hanno monopolizzato i successi in Italia, in Europa e nel mondo degli ultimi anni. Chi arriva meglio a questa sfida sono senz'altro le venete, anche se le azzurre sono tornate al sorriso grazie alla vittoria casalinga nel turno infrasettimanale contro Scandicci.

Le farfalle, invece, sono attese dalla tutt'altro che complicata trasferta al PalaVignola contro i resti della Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta, che ha dovuto fare i conti con l'infortunio di Greta Cicolari. La sfida, per permettere poi alle bustocche di partire in direzione Kazan per l'impegno in Coppa CEV, comincerà alle 15:30 e sarà visibile sulla homepage del nostro sito SportMediaset.

Il programma della 19ª giornata (che si svolgerà regolarmente a partire dalle 17:00 eccetto la sfida di Caserta) vede diverse formazioni obbligate alla vittoria. Una di questa è la Savino Del Bene Scandicci, che dopo aver fallito il sorpasso in classifica ai danni di Novara ha l'occasione di rifarsi contro la Reale Mutua Fenera Chieri, reduce dall'importante successo nel derby contro la Bosca S. Bernardo Cuneo.

Le gatte di Pistola affrontano in casa Il Bisonte Firenze, in crisi di risultati e pronta ad annunciare Marco Mencarelli nella prossima settimana come nuovo head coach. Sfida da non sbagliare anche per Marco Gaspari, che con la sua Èpiù Pomì Casalmaggiore affronta la Banca Valsabbina Millenium Brescia. Chiude il programma il confronto del PalaTriccoli di Jesi tra la Lardini Filottrano e la Saugella Monza.

