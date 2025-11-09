Logo SportMediaset

Cosmi: "Saelemaekers bene, ma doveva segnare il 3-2"

Serse Cosmi dice la sua sulla prestazione di Saelemaekers, che ha segnato il gol dell'1-0 e procurato il rigore del momentaneo 2-0. Secondo Cosmi, il belga avrebbe potuto fare meglio nell'occasione del possibile 3-2.

09 Nov 2025 - 14:03
