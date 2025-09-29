Trevisani: "Il problema della Juventus è che gioca male"
Riccardo Trevisani analizza il periodo complicato della Juve, spiegando come il problema sia la qualità del gioco e le scelte di formazione di Tudor, come la decisione di schierare il deludente Koopmeiners.
