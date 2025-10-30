Tacchinardi: "Pio Esposito fortunato nel giocare nell'Inter... Vorrei vederlo altrove"

Alessio Tacchinardi a Pressing fa i complimenti all'Inter dopo il 3-0 alla Fiorentina: "L'Inter è la squadra più forte e a livello societario non sbaglia i giocatori: anche Sucic è fortissimo". Lo studio fa pure i compimenti a Chivu (Trevisani: "Dopo Napoli non si è aggrappato al rigore" e Sabatini: "Avevo già detto che è più forte di Inzaghi"), poi l'ex centrocampista della Juventus parla anche di Francesco Pio Esposito: "Mi piace, è bravissimo ma è anche fortunato perché gioca in un contesto che gira alla perfezione. Lo vorrei vedere in un'altra squadra".