Sabatini: "Conte vuole andare ad allenare la Nazionale"

Il giornalista svela le intenzioni dell'attuale tecnico del Napoli in vista della prossima stagione: sarà lui a raccogliere l'eredità di Gattuso?

07 Apr 2026 - 08:45
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A Pressing, Sandro Sabatini parla di Antonio Conte: "Vorrebbe andare ad allenare la Nazionale. A Napoli non riesce più a sopportare l'impegno quotidiano col club, questione di stress. Non so se De Laurentiis conosca questa verità in questi termini. Nel caso il presidente del Napoli prenderebbe in considerazione un suo addio ma vorrebbe qualcosa in cambio, per esempio, tramite la Figc, una proroga sulla multiproprietà tra Napoli e Bari".

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