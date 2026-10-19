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Juve-Lazio, le"pagelle"di Piantanida: Kolo e Woltemade? Vi regaliamo Yamal e Mbappé

Scoperto perché Gattuso cacciò Taylor, Bremer da mattone a presa d'aria, Nuno Tavares senza commento

19 Ott 2026 - 00:37
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ALAJBEGOVIC 5,5
Secondo i tifosi della Juve Spalletti "non lo valorizza abbastanza, dovrebbe giocare sempre, mai togliere il più talentuoso della squadra, bocciatura non condivisa". Con onestà, il suo voto non cambia con l’esito finale, ma la percezione sì, perché parliamo comunque del migliore dei suoi, pensate gli altri...

TAYLOR 8
Il 30 luglio reagisce alle parole di Gattuso durante un allenamento e Gattuso lo caccia via. Ora sappiamo cos’ha fatto da solo in spogliatoio quel giorno: ha iniziato e finito di leggere “La mia rivoluzione”, l’autobiografia di Cruyff e adesso ne declama un capitolo a giornata a quei piccoli avversari che manda a letto ogni settimana.

BREMER 3
C’era una volta un tempo in cui quando la Juventus postava sui social un contenuto relativo al brasiliano aggiungeva sempre l’iconcina di un mattone. Poi piano, piano, in quel muro sono apparse prese d’aria, griglie di ventilazione, porte scorrevoli, nicchie passanti e finestre aperte, oh passa di tutto ragazzi.

NUNO TAVARES 8
Il voto senza commento di Juventus-Lazio è… no, dai aspetta un commento sul cambio di gioco con il destro (non è il suo piede!) che ha portato al 2-0 fallo, no? No! Sono le regole: è il voto senza commento.

PROVSTGAARD 8
Vi dirò, vi dirò, vi dirò che settimana scorsa solo l'ottimo Sabatini si è alzato sui pedali per chiedere scusa a Gattuso. E vi dirò, vi dirò che se volete stasera viaggio in tandem ho un posto per qualcuno che vuole ammettere che il danese sia uno dei 5 migliori difensori in Serie A al momento.

KOLO MUANI E WOLTEMADE 4,5
Tifosi bianconeri c’è un annuncio per voi: domenica prossima dopo Lecce-Juve alle 18, su Italia 1 alle 21 c’è Barcellona-Real Madrid in diretta: ci portiamo avanti e vi regaliamo Yamal e Mbappé per farvi dimenticare questi due che tanto se vanno avanti così… poi non dite che non vi vogliamo bene.  

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