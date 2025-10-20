Como-Juventus, scintille tra Fabregas e Tudor

Alla vigilia di Como-Juventus, Igor Tudor ha espresso una certa invidia per il collega Cesc Fabregas, sottolineando i poteri decisionali del tecnico del Como sul mercato: “Il Como ha investito come noi? Di spese mi interessa poco, ma domani sarà dura: è una finta piccola, ha investito tanto e i giocatori li ha scelti tutti l’allenatore, una bella cosa”. Tudor ha poi difeso il suo lavoro alla Juventus, dove la pressione per vincere è costante: “Quando non vinci, sei nel torto per molti, ma non sempre per me, che analizzo e spiego”.