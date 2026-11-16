"E' un grande onore tenere tra le mani questo trofeo, non lo avrei mai immaginato devo essere onesto". Così Alexander Zverev dopo esser stato premiato sul Centrale della Inalpi Arena, dove sono in corso le Atp Finals di Torino, con il trofeo di fine anno di numero uno del ranking Atp. "E' il più grande traguardo della mia carriera, è la miglior stagione della mia vita", ha aggiunto il tennista tedesco, vincitore quest'anno di due Slam e finalista a Wimbledon. "E' una sensazione incredibile, godetevi la settimana", ha aggiunto Zverev rivolgendosi al pubblico che lo ha applaudito a lungo.