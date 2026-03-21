Tifosi Inter: "Soli contro tutti"

Compattarsi nelle difficoltà. L'Inter non sta attraversando un momento di forma brillante e domenica sera la Fiorentina aspetta Chivu e i suoi al Franchi per uno scontro che dirà tanto sia in ottica scudetto che nella corsa salvezza. Una gara dura, in cui i nerazzurri non potranno nemmeno fare affidamento sui propri tifosi: la trasferta infatti è vietata ai supporter interisti per il petardo lanciato nei pressi di Audero durante Cremonese Inter. Per questo la frangia più calda del tifo neroblù ha voluto far sentire il proprio abbraccio prima della partenza alla volta di Firenze: la squadra è stata caricata tra fumogeni cori e applausi.