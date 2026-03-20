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Shock in Brasile: gravissimo infortunio per Marlon, il piede si gira completamente

Dramma in Brasile per Marlon del Gremio: frattura alla gamba contro il Vitória. Immagini shock, operazione e 5 mesi di stop per il difensore

20 Mar 2026 - 10:19
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Il capitano del Gremio Marlon ha riportato una frattura scomposta alla gamba destra durante la sfida di campionato giocata ieri contro il Vitória, un infortunio shock che richiederà un intervento chirurgico immediato a Porto Alegre e uno stop forzato di almeno cinque mesi. L'incidente, scaturito da un violento scontro di gioco con l'avversario Caíque, ha gelato il pubblico e i calciatori in campo con immagini dell'arto deformato che hanno fatto immediatamente il giro del web, oscurando di fatto il successo per 2-0 maturato grazie all'autogol di Camutanga e alla firma di Amuzu. Nonostante la crudezza della lesione, il terzino ha mostrato una freddezza quasi irreale nel richiamare i soccorsi mentre i compagni, tra cui un inconsolabile Willian, scoppiavano in lacrime, spingendo il club rivale a diramare tempestivamente un comunicato ufficiale di vicinanza per esprimere la massima solidarietà al giocatore. Dopo una manovra d'emergenza effettuata dallo staff sanitario direttamente sul prato verde per riallineare l'arto prima del trasporto in ambulanza, Marlon è ora atteso da un lungo percorso riabilitativo che inizierà subito dopo l'operazione prevista per questo pomeriggio.

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