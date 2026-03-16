Sci di fondo shock, Gabriel Gledhill taglia il traguardo ubriaco a Oslo

Il fondista britannico Gabriel Gledhill ha trasformato la prestigiosa 50 km di Oslo in un incredibile "ultimo brindisi" alla carriera, percorrendo gran parte del tracciato in stato di ebbrezza dopo aver accettato decine di bevande alcoliche dal pubblico. L'atleta ventitreenne, che rischia l'espulsione dalla Norvegia entro il 28 marzo per il mancato rinnovo del permesso di soggiorno, ha deciso di salutare il circuito professionistico fermandosi più volte a bordo pista per consumare circa dodici birre e svariati shot di liquore: "È stato divertente, ho iniziato con birra e schnapps già al terzo giro; forse è la mia ultima gara qui, dovevo accettare ogni offerta".