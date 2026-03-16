sci di fondo

Sci di fondo shock, Gabriel Gledhill taglia il traguardo ubriaco a Oslo

Clamoroso a Holmenkollen: Gabriel Gledhill gareggia nella 50 km bevendo birra e shot. Carriera finita per il visto negato? Ecco cos'è successo in pista.

16 Mar 2026 - 16:27
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Il fondista britannico Gabriel Gledhill ha trasformato la prestigiosa 50 km di Oslo in un incredibile "ultimo brindisi" alla carriera, percorrendo gran parte del tracciato in stato di ebbrezza dopo aver accettato decine di bevande alcoliche dal pubblico. L'atleta ventitreenne, che rischia l'espulsione dalla Norvegia entro il 28 marzo per il mancato rinnovo del permesso di soggiorno, ha deciso di salutare il circuito professionistico fermandosi più volte a bordo pista per consumare circa dodici birre e svariati shot di liquore: "È stato divertente, ho iniziato con birra e schnapps già al terzo giro; forse è la mia ultima gara qui, dovevo accettare ogni offerta".

Nonostante i conati di vomito causati persino da del collutorio passatogli per errore da uno spettatore, Gledhill è riuscito a chiudere la prova al 67° posto, arrivando al traguardo insieme alle colleghe della gara femminile partite con 45 minuti di ritardo.

Il gesto, che ha mescolato goliardia e disperazione per un reddito insufficiente a garantire la sua permanenza a Lillehammer, segna probabilmente il ritiro forzato di un talento che la Federazione Internazionale ha voluto comunque omaggiare per il suo spirito fuori dagli schemi.

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