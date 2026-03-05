Real Sociedad, il coro sulle note di Bad Bunny è già virale

La squadra ha raggiunto la finale di Copa del Rey e la festa è enorme: tifosi e Oskarsson cantano a squarciagola "Cafè con ron" dell'artista portoricano

05 Mar 2026 - 19:05
00:13 
videovideo

La Sociedad vince il derby basco contro l'Athletic Club e vola in finale di Copa del Rey, dove ad aspettarli c'è l'Ateltico Madrid. Dopo il triplice fischio all'Anoeta è scattata la festa. I tifosi, in delirio, hanno cantato a squarciagola il coro, già viralissimo, per l'attaccante islandese Orri Oskarsson. Sulle note di "Cafè con ron" di Bad Bunny, i sostenitori della Sociedad hanno cambiato leggermente il testo della canzone: "Por la manana cafè, por la tarde ron, llevame a Sevilla, Orri Oskarsson" che, tradotto, non sarebbe altro che "Alla mattina caffè, di sera il Rum, Orri Oskarsson portaci a Siviglia (dove si giocherà la finale della coppa nazionale spagnola). 

