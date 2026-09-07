Ranocchia: "Mou-Chivu: l'allievo può superare il maestro"

"L'Inter è una squadra in grande fiducia, perché viene da una vittoria contro il Napoli che poche squadre sotto 2-0 sarebbero riuscite a fare. Mi auguro possa fare bene a Madrid; incontra una delle migliori squadre al mondo ma ha tutte le qualità per tenere testa a chiunque". Andrea Ranocchia, ex capitano nerazzurro, a Sport Mediaset, sprona l'Inter a conquistare il Bernabeu dove domani andrà in scena un grande classico del calcio con l'Inter che affronta il Real Madrid.
"Sono tanti gli incroci. Sicuramente sarà una bella partita. I tifosi interisti saranno legati a Mourinho perché ha fatto qualcosa di straordinario, ma penso che Chivu voglia dare una lezione per far capire di avere superato un po' il maestro", l'auspicio di Ranocchia.