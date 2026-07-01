Messico in delirio per "El Tri": poi la festa si trasforma in tragedia

I media locali hanno riportato la presenza anche di una terza vittima, notizia confermata dalle autorità: "Una donna di 48 anni, rinvenuta priva di sensi in via Berna, nel quartiere Juárez, nel distretto di Cuauhtémoc, è stata soccorsa dai paramedici con delle manovre di rianimazione. Dopo aver ricevuto cure mediche in ospedale, è stata dichiarata priva di segni vitali e la causa del decesso è stata attribuita all’asfissia".