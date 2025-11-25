Il Boca Juniors ricorda Maradona a cinque anni dalla scomparsa

Se il 25 novembre 2020 il raduno all'Obelisco di Buenos Aires fu spontaneo e dettato dal dolore (nonostante la quarantena Covid), oggi la piazza ha uno scopo diverso. È stato convocato un raduno presso il monumento più emblematico della capitale per chiedere giustizia. A un lustro dalla scomparsa, il popolo argentino pretende che vengano chiarite definitivamente le responsabilità mediche e legali per la morte del Diez, affinché l'idolo possa riposare davvero in pace.