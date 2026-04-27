Lukaku si allena da solo in palestra e 'risponde' a Conte: "Proteggi la tua pace"
Il belga prosegue la riabilitazione in solitaria mentre con una storia Instagram sembra rispondere a Conte
Il legame tra Antonio Conte e Romelu Lukaku è ai minimi termini e si sposta sul terreno dei social dopo lo sfogo del tecnico che, al termine della sfida contro la Cremonese, aveva lamentato la mancata visita del belga nel suo ufficio a Castel Volturno: "Nessuno ha bussato alla porta, mi sarei aspettato un saluto".
Una sibillina story su Instagram di Lukaku sembra proprio una replica a Conte. Big Rom ha scritto che "proteggere la tua pace non è egoismo, è necessario", un messaggio tagliente che sembra chiudere le porte a ogni tentativo di riconciliazione immediata.