Insigne al Pescara, il ritorno più romantico è ufficiale

Lorenzo Insigne, dopo l'ultima esperienza a Toronto, riparte dal Pescara, la squadra che lo lanciò in Serie B

30 Gen 2026 - 19:01
"Il Pescara Calcio riaccoglie Lorenzo Insigne. Dopo la splendida stagione 2011/2012, rimasta nel cuore di tutto il popolo biancazzurro, e dopo una carriera di altissimo livello, Lorenzo ha scelto di tornare a vestire la maglia del Delfino. Una scelta dettata dal cuore e dalla voglia di rimettersi in gioco, con l’obiettivo di dare il proprio contributo alla squadra in un momento delicato della stagione. Insigne torna a Pescara con entusiasmo, motivazione e grande senso di appartenenza, pronto a mettersi a disposizione del gruppo e dello staff tecnico. Per questo nuovo capitolo della sua storia in biancazzurro, Lorenzo ha deciso di indossare ancora una volta la maglia numero 11, simbolo di un legame mai interrotto con la città e con i tifosi. Bentornato a casa, Lorenzo".

La sorpresa è che, nella lista dei convocati per la gara di campionato di domani all'Adriatico con il Mantova, fra i 23 giocatori a disposizione del tecnico Giorgio Gorgone c'è anche Lorenzo Insigne che, a poche ore dal suo arrivo a Pescara, potrebbe scendere in campo già domani pomeriggio.

