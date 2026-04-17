Gasperini scoppia in lacrime ricordando gli anni all'Atalanta e lascia la conferenza

Mentre stava rispondendo all'ultima domanda della conferenza alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, Gian Piero Gasperini si è commosso e ha lasciato la sala stampa di Trigoria. Al tecnico della Roma era stato chiesto di commentare le sue nove stagioni a Bergamo. Gasperini ha ricordato "lo straordinario lavoro della società", sottolineando che "giocare contro le migliori squadre italiane ed europee facendo utili per nove anni contro è stata un'anomalia. Il merito è stato di una dirigenza capace di operare in sintonia con l'allenatore. Poi è cambiata la proprietà e non c'era più il papà a cui ero molto legato...". Il papà è Antonio Percassi, storico presidente dell'Atalanta che nel 2022 ha venduto le quote di maggioranza della società. Parlando di lui, Gasperini si commuove ed esce dalla sala stampa.