Scontri tra ultrà sull'autostrada A2: circolazione bloccata, caos e disordini

Brutte immagini arrivano da Salerno: poco dopo il casello autostradale infatti tifosi di Catania e Casertana si sono scontrati:"ipotesi appuntamento

11 Ott 2025 - 21:17
00:25 

Scontri tra tifoserie si sono verificati sull'autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di San Mango Piemonte (Salerno) tra i sostenitori di Casertana e Catania. I primi rientravano dalla trasferta di Picerno e procedevano in direzione nord, i secondi stavano tornando da Giugliano e viaggiavano nell'altra corsia. Secondo le prime ricostruzioni, circa cento persone hanno invaso le rispettive carreggiate, iniziando un fitto lancio di pietre e fumogeni. Disordini che hanno provocato il blocco della circolazione autostradale per diversi minuti. All'arrivo delle forze dell'ordine però, i facinorosi - che viaggiavano a bordo di auto e pullmini - si erano già dileguati. Al momento non si registrano feriti né danni ai mezzi. La Questura di Salerno, con l'ausilio della Digos e delle Questure di Caserta e Catania, sta provando a ricostruire quanto accaduto, anche per appurare se si sia trattato di un incrocio casuale o di un appuntamento prestabilito tra le due tifoserie, ipotesi quest'ultima maggiormente caldeggiata.

