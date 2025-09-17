Buffon versione bomber

Nel match di beneficenza tra "Spade" e "Scudi" l'ex portiere della Juventus ha incantato tifosi e compagni di squadra con un gol incredibile da centrocampo. Nulla da fare per Casillias che resta immobile stupito dalla potenza e precisione del tiro
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Commenti (0)