Buffon versione bomber

Nel match di beneficenza tra "Spade" e "Scudi" l'ex portiere della Juventus ha incantato tifosi e compagni di squadra con un gol incredibile da centrocampo. Nulla da fare per Casillias che resta immobile stupito dalla potenza e precisione del tiro

17 Set 2025 - 14:29
Buffon versione bomber

Messi-Jordi Alba: l'intesa non è mai sparita

Theo show in Arabia

Finale di Champions o partita a ping pong? Nessuna differenza per Gavi

Del Piero: che assist nel match delle leggende

Fa il gol dell'ex e non esulta ma…

Cruzeiro i tifosi cantano una… Ninna nanna

Nicki: "Ti presento il mio fratellino"

Kean "canta" in un videogioco

