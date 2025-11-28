Altobelli fa 70: "Spero di arrivare a 100! Chivu è bravo. L'Italia ai mondiali..."

Prima hai detto che l'Inter ti ha festeggiato: il tuo rapporto con l'Inter negli anni è cambiato?

"Per me l'Inter è la mia famiglia, quando voglio andare alle partite sono sempre invitato. Però io ringrazio tutte le squadre dove ho giocato perché veramente mi sono trovato bene, cominciando a Brescia, poi il Latina che mi ha dato la possibilità e mi ha lanciato, ho giocato un anno nella Juve con Giampiero Boniperti e il grande Agnelli. Mi sono tolto tante soddisfazioni e devo dire che ricordo sempre tanto volentieri i miei primi presidenti, mi volevano bene, hanno puntato su di me, ci hanno creduto e devo dire che forse neanch'io mi aspettavo di fare una carriera così bella, poi addirittura campione del mondo, giocare la finale, vincere e segnare, penso che capita a pochi calciatori nella vita".