Stefano Mancinelli e il rapporto con la Fortitudo: "Non è solo una squadra, ma una fede"

L'ex capitano della "Effe" e oggi Consigliere atleti professionisti per la Fip presente a Riccione per le Finals

05 Ago 2026 - 17:15
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