"Stagione bellissima, finalmente torno in Serie A2". Così Matteo Laganà dopo la promozione in Serie A2 con Caserta

Matteo Laganà e la felicità per il ritorno in Serie A2 di Caserta

16 Lug 2026 - 10:30
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