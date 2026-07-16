"Dopo 17 anni sono tornato a casa". Marco Laganà e il ritorno nella sua Reggio Calabria.

Marco Laganà svela le emozioni dietro il ritorno a casa per vestire la maglia della Pallacanestro Viola Reggio Calabria

16 Lug 2026 - 10:31
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