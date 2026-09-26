Inghilterra-Spagna, Kane sbaglia il rigore e Massa comanda la punizione: la spiegazione

In Inghilterra-Spagna di Nations League è stata applicata una "nuova" regola relativa ai calci di rigore. A inizio secondo tempo Harry Kane ha mandato sulla traversa il rigore del potenziale 3-1 per i padroni di casa (e già qui ci sarebbe da stupirsi). L’arbitro della partita, Davide Massa, dopo un consulto con la sala Var, ha interrotto il gioco ordinando una punizione in favore degli iberici. Il motivo? Kane ha perso l'equilibrio poco prima di impattare il pallone, finendo per toccarlo due volte. Una situazione simile a quella di Julian Alvarez negli ottavi di finale di Champions League della stagione 24/25 contro il Real Madrid che ha portato l'IFAB a modificare questa fattispecie. In quel caso l'argentino segnò il suo rigore dopo un doppio tocco e il VAR lo annullò in seguito. Ora la regola è stata modificata secondo queste linee guida:
- Il calciatore colpisce accidentalmente il pallone con entrambi i piedi contemporaneamente oppure il pallone tocca il piede o la gamba non calciatrice immediatamente dopo il tiro:
- Se il tiro ha successo (gol), il rigore deve essere ripetuto;
- Se il tiro non ha successo, viene assegnato un calcio di punizione indiretto (a meno che l’arbitro non conceda il vantaggio se questo avvantaggia chiaramente la squadra difendente) oppure, nel caso dei calci di rigore, il tiro è considerato come sbagliato.
- Il calciatore colpisce deliberatamente il pallone con entrambi i piedi contemporaneamente oppure lo tocca volontariamente una seconda volta prima che venga toccato da un altro giocatore (in caso di legno):
- Viene assegnato un calcio di punizione indiretto (a meno che l’arbitro non conceda il vantaggio se questo avvantaggia chiaramente la squadra difendente) oppure, nel caso dei calci di rigore, il tiro è considerato come sbagliato.