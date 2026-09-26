Inghilterra-Spagna, Kane sbaglia il rigore e Massa comanda la punizione: la spiegazione

In Inghilterra-Spagna di Nations League è stata applicata una "nuova" regola relativa ai calci di rigore. A inizio secondo tempo Harry Kane ha mandato sulla traversa il rigore del potenziale 3-1 per i padroni di casa (e già qui ci sarebbe da stupirsi). L’arbitro della partita, Davide Massa, dopo un consulto con la sala Var, ha interrotto il gioco ordinando una punizione in favore degli iberici. Il motivo? Kane ha perso l'equilibrio poco prima di impattare il pallone, finendo per toccarlo due volte. Una situazione simile a quella di Julian Alvarez negli ottavi di finale di Champions League della stagione 24/25 contro il Real Madrid che ha portato l'IFAB a modificare questa fattispecie. In quel caso l'argentino segnò il suo rigore dopo un doppio tocco e il VAR lo annullò in seguito. Ora la regola è stata modificata secondo queste linee guida: