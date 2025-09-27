36' | Gol di Güler (Atletico Madrid-Real Madrid 1-2)
Sfera recuperata da Mbappé su errore di Le Normand a metà campo, contropiede micidiale di Junior Vinicius che, dalla sinistra, controlla e la mette all'altezza del dischetto dove trova il colpo del sorpasso a firma turca.
