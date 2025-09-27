Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

36' | Gol di Güler (Atletico Madrid-Real Madrid 1-2)

Sfera recuperata da Mbappé su errore di Le Normand a metà campo, contropiede micidiale di Junior Vinicius che, dalla sinistra, controlla e la mette all'altezza del dischetto dove trova il colpo del sorpasso a firma turca.

27 Set 2025 - 20:15
01:46 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:27
14' | Gol di Le Normand (Atletico Madrid-Real Madrid 1-0)

14' | Gol di Le Normand (Atletico Madrid-Real Madrid 1-0)

01:56
MCH AJAX-NAC BREDA 2-1 MCH

Ajax-Nec Breda 2-1: gli highlights

02:15
DICH 1 NICO GONZALEZ POST ATLETICO MADRID-REAL MADRID PER INFINITY 27/9

Nico Gonzalez: "Alla Juve non mi sentivo più io"

02:33
DICH 2 SIMEONE POST ATLETICO MADRID-REAL MADRID PER INFINITY 27/9

Simeone: "Abbiamo giocato la partita che volevamo"

02:15
DICH CABAL POST JUV-ATA DICH

Cabal: "Questi 10 mesi mi hanno insegnato tanto"

02:23
DICH TUDOR POST JUV-ATA DICH

Tudor: "Giocato un grandissimo primo tempo"

01:26
DICH JURIC POST JUV-ATA DICH

Juric: "Abbiamo sofferto tutti insieme"

01:54
DICH DJIMSITI POST JUV-ATA DICH

Djimsiti: "Un po' di rammarico c'è"

02:04
93' | Gol di Griezmann (Atletico Madrid-Real Madrid 5-2)

93' | Gol di Griezmann (Atletico Madrid-Real Madrid 5-2)

01:38
64' | Gol di Julian Alvarez (Atletico Madrid-Real Madrid 4-2)

64' | Gol di Julian Alvarez (Atletico Madrid-Real Madrid 4-2)

02:33
Simeone: "Incredibile fare cinque gol al Real"

Simeone: "Incredibile fare cinque gol al Real"

02:15
"Alla Juve non ero io, sto tornando ai miei livelli"

Nico Gonzalez: "Alla Juve non ero io, sto tornando ai miei livelli"

02:58
Atletico Madrid-Real Madrid 5-2: gli highlights

Atletico Madrid-Real Madrid 5-2: gli highlights

01:30
45' 3 | Gol di Sorloth (Atletico Madrid-Real Madrid 2-2)

45' + 3 | Gol di Sorloth (Atletico Madrid-Real Madrid 2-2)

03:27
52' | Gol di Julian Alvarez (Atletico Madrid-Real Madrid 3-2)

52' | Gol di Julian Alvarez (Atletico Madrid-Real Madrid 3-2)

01:27
14' | Gol di Le Normand (Atletico Madrid-Real Madrid 1-0)

14' | Gol di Le Normand (Atletico Madrid-Real Madrid 1-0)

I più visti di Calcio

DICH MAROTTA LAUREA IN BICOCCA 26/9 DICH

Marotta: "Chivu è bravo e non è mai stato in discussione"

DICH RABIOT MILAN DICH

Rabiot si scalda per Milan-Napoli: “Segno il gol dell’1-0 e vinciamo di corto muso“

DICH 3 ALLEGRI PRE NAPOLI 27/9 DICH

Milan, Allegri: "Leao è recuperato ed è a disposizione"

MCH LIBERTADORES SAN PAOLO-QUITO MCH

Coppa Libertadores, il San Paolo di Crespo si... arrende

Patteggiamento Juve

Patteggiamento Juve

DICH SPALLETTI DA AREZZO DICH

Spalletti: “Progetti per il futuro? Ho ancora in testa l’Italia, per ora no"