Torna Kellogg's Better Days: cinque tappe in Italia per riqualificare un campo da basket

2.a edizione

L'iniziativa è volta a promuovere il benessere di persone e comunità e una società più inclusiva. Tra gli ambassador Marco Belinelli

© ufficio stampa Tutto pronto per la seconda edizione di Kellogg’s Better Days. L’iniziativa, che lo scorso anno ha coinvolto Milano e Reggio Emilia, raggiungerà nel 2024 cinque città: Pesaro, Roma, Torino, Brindisi e di nuovo Milano. In ogni tappa, l’azienda riqualificherà un campo da basket e organizzerà attività sportive e di sensibilizzazione alla corretta alimentazione a beneficio delle comunità locali. Con Kellogg’s Better Days, Kellanova - precedentemente Kellogg Company - rafforza il proprio legame con il territorio, restituendo alla cittadinanza un’area rigenerata dove praticare sport e divertirsi ogni giorno.



Marco Belinelli, capitano in forza alla Virtus Segafredo Bologna ed ex giocatore NBA, Giulio Maria Papi, atleta di basket in carrozzina della Nazionale Italiana e ambasciatore del Comitato Italiano Paralimpico e Giorgia Sottana, giocatrice di basket della Famila Basket Schio ed ex capitana della Nazionale Italiana, sono i tre Ambassador d’eccezione che si alterneranno in occasione degli eventi di inaugurazione dei campi riqualificati in giro per l’Italia, condividendo momenti di divertimento e sport con grandi e piccini. Attraverso il loro coinvolgimento, gli atleti promuoveranno uno stile di vita sano, che passa attraverso il binomio alimentazione equilibrata, a partire dalla prima colazione, e attività fisica. Giulio Maria Papi e Giorgia Sottana, inoltre, avranno l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della diversità e dell’inclusione, contribuendo a rendere la società più inclusiva per tutti, a partire dallo sport. L’appuntamento per la tappa inaugurale è per martedì 28 maggio alle ore 16:00 presso il playground Soria di Via Luccio Accio 65 a Pesaro.

"Unirmi a Kellogg’s Better Days per il secondo anno è per me motivo di grande orgoglio ed entusiasmo perché posso contribuire a creare giorni migliori per tutti, specialmente per i più piccoli, attraverso lo sport che amo - ha spiegato Belinelli - Sensibilizzare all’importanza di uno stile di vita sano, che passa attraverso il binomio alimentazione – sport, e incoraggiare l’adozione di abitudini virtuose fin da giovani è cruciale per dare vita ad una società in salute.”