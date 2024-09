Al via Dream Euro Cup 2024, l'Europeo di Calcio a 5 della salute mentale  

dal 23 al 27 settembre

Il torneo, cui è stata conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica, si svolgerà a Roma da lunedì 23 a venerdì 27 settembre

© Ufficio Stampa Tutto pronto per la Dream Euro Cup, il primo Campionato Europeo di calcio a 5 Futsal per persone con problemi di salute mentale, in programma al Palasport di Roma dal 23 al 27 settembre, nell’ambito della Settimana Europea dello Sport. Sono 12 le Nazionali partecipanti: oltre all’Italia, Croazia, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Inghilterra, Islanda, Norvegia, Olanda, Repubblica Ceca e Ungheria. La Dream Euro Cup 2024 coinvolge persone con problemi di salute mentale, vittime di stigmatizzazione e discriminazione sociale, che hanno praticato o praticano il calcio e sono, nella maggior parte dei casi, in carico a strutture psichiatriche pubbliche o private.

L’obiettivo è dimostrare che si può agire concretamente e anche sensibilizzare l’opinione pubblica nella lotta allo stigma sulla salute mentale usando il calcio, e lo sport, come strumento riabilitativo complementare, soprattutto tra i giovani. Questo evento europeo nasce in Italia dall’esperienza della Nazionale Italiana “Crazy for Football”, creata nel 2016 con il patrocinio della FIGC, da un’idea e dalla volontà del medico psichiatra Santo Rullo che ne è tuttora l’anima, guidata dal CT Enrico Zanchini. E proprio grazie al patrocinio della FIGC la “nostra” squadra scende in campo con le divise ufficiali della Nazionale Italiana.

© Ufficio Stampa

Il progetto ha coinvolto finora migliaia di pazienti psichiatrici, operatori della salute mentale e dello sport, studenti e insegnanti di scuole e università, non solo in Italia. Crazy for Football ha ispirato progetti analoghi in altri paesi del mondo e dato il via a un movimento internazionale che ha realizzato due campionati del mondo di calcio a 5 (2016 e 2018), e fondato l'International Football Commitee on Mental Health (IFCMH) che ha promosso convegni, pubblicazioni e lavori di ricerca scientifica specifici.

La Dream Euro Cup 2024, a cui è stata conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica, è realizzata dall'Organizzazione Europea Cultura e Sport – ECOS insieme a 15 partner europei sportivo-sociali del terzo settore con il sostegno della Commissione Europea nell'ambito del programma ERASMUS+ SPORT. L’evento è sostenuto da Roma Capitale e FIGC e patrocinato da FIGC, CONI, CIP, Sport e Salute, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Lazio, Roma Capitale e dalle Ambasciate in Italia dei Paesi partecipanti.

Per sostenere l’iniziativa si sono mobilitati anche grandi nomi del calcio italiano e internazionale: Lorenzo Pellegrini con Demetrio Albertini, Giuseppe Bergomi e David Trezeguet; insieme a loro l’attore Pietro Sermonti e altri personaggi della cultura e del mondo dello spettacolo. L’ingresso alla Dream Euro Cup 2024 è gratuito. I biglietti per l’accesso al Palazzetto dello Sport di Roma possono essere prenotati e scaricati accendendo alla piattaforma eventbrite, sul sito www.dreameurocup.eu.

La settimana dedicata a Dream Euro Cup si concluderà con il Workshop scientifico ed esperienziale internazionale che avrà luogo la mattina di sabato 28 settembre presso la Sala della Giunta del CONI sul tema "Psychiatric Rehabilitation Through Sport: Strategie, strumenti e buone pratiche" rivolto agli operatori della salute mentale e dello sport.