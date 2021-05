Roland-Garros eSeries by BNP Paribas: la Grand Final 2021 in streaming dal "Philippe-Chatrier"

VIDEOGIOCHI

Anche un italiano tra gli otto giocatori che si contenderanno il titolo. Monfils e Rivenzi presenteranno lo show dal campo centrale di Parigi

Roland-Garros e BNP Paribas sono lieti di annunciare che la Finale del Roland-Garros eSeries by BNP Paribas 2021 si svolgerà all’interno del leggendario Philippe-Chatrier, campo centrale dello slam francese. Gli otto finalisti – che arriveranno da Germania, Belgio, Brasile, Francia, Italia, Spagna e Regno Unito – parteciperanno ad un workshop dedicato agli esport venerdì 28 maggio, prima di contendersi il trofeo nella finale di sabato 29.

La competizione, giocata su Tennis World Tour 2 per PS4, si è ulteriormente intensificata quest'anno con sette tappe di qualificazione che si svolgeranno a metà aprile e che coinvolgeranno studenti di scuole e università internazionali di esport. Aperto al grande pubblico, il torneo online We Are Tennis è stato vinto da Alexandre Lepine, che ha conquistato l'ultimo posto disponibile per la Finalissima e ora affronterà i sette talenti emergenti dell'esport - già qualificati - al Roland-Garros. Il sorteggio per la Finalissima è stato condotto da Gaël Monfils e Rivenzi durante il primo show live del Roland-Garros eSeries by BNP Paribas 2021, che è stato trasmesso in diretta streaming sul canale Twitch di Gaël Monfils il 27 aprile (qui il "best-of"). Tra i finalisti c'è anche l'italiano Alessandro Dapporto.

La Finalissima si svolgerà nel cuore del Roland-Garros sabato 29 maggio, nell’area VIP del campo Philippe-Chatrier. I due giocatori che raggiungeranno la finale si divideranno il montepremi di 5.000 euro, ma solo il vincitore sarà invitato per i test all'HumanFab, un laboratorio di ricerca per la preparazione fisica di atleti sportivi ed esport di alto livello, e per un bootcamp intensivo di una settimana presso il Gaming Center del Team MCES a Marsiglia, a partire dal 31 maggio.

La Roland-Garros eSeries by BNP Paribas Grand Final 2021 sarà trasmessa in streaming dal Roland-Garros, in uno show presentato da Gaël Monfils e Rivenzi. Oltre alla finale internazionale del Roland-Garros eSeries by BNP Paribas 2021, parleranno di tennis, musica, cinema e gaming. Entrambi gli streamer saranno affiancati da alcuni ospiti molto speciali, tra cui il DJ francese di fama mondiale Martin Solveig, che parlerà della sua passione per il tennis e delle riprese del suo successo Hello sul Philippe-Chatrier nel 2010, che ha visto protagonisti Novak Djokovic e Gaël Monfils. I fan potranno anche dimostrare la loro conoscenza del tennis con il segmento di Rivenzi sulla storia del Roland-Garros. Molte altre sorprese sono in serbo per gli spettatori, con premi da vincere e quiz a cui partecipare.