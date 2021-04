Undici anni senza Maurizio Mosca: il nostro ricordo

MITO E COLLEGA

Il 3 aprile del 2010 ci lasciava il nostro amato Maurizio Mosca. Conduttore, opinionista ma soprattutto personaggio televisivo nasce a Roma il 24 giugno 1940. Figlio di Giovanni Mosca, umorista e giornalista, e fratello dello scrittore Paolo Mosca, comincia la sua carriera lavorando per il quotidiano La Notte di Milano. In seguito diventa caporedattore alla Gazzetta dello Sport, testata per cui lavorerà oltre venti anni.

Le prime esperienze televisive risalgono al 1979, successivamente dirige il periodico 'Supergol'. Il programma che lo consacra definitivamente come un personaggio tv è L'appello del martedì (1991) poi seguiranno Calciomania, Guida al campionato, Controcampo, Zitti e Mosca, La Mosca al naso e Il processo del lunedì assieme ad Aldo Biscardi. Nel 2002 conduce insieme a Paolo Liguori la trasmissione Senza Rete, in onda su Rete4. Nel 2004/2005 è ospite opinionista fisso di Guida al campionato e Controcampo, trasmissioni di Italia 1 in cui Mosca mette in gioco tutta la sua carica di ironia, energia e passione nell'esprimere le proprie opinioni.