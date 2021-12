Un 2021 a tinte azzurre: rivivilo su Italia 1 con lo speciale "Emozioni di sport"

Di solito quando si tirano le somme di un anno si dice sempre: “Ce lo ricorderemo per sempre”. A volte si mente, ma non nel caso del 2021. Lo speciale Emozioni di sport 2021 in onda il 26 dicembre su Italia 1 in seconda serata è un viaggio in questi 12, indimenticabili, mesi dove l’azzurro è stata la tinta del cielo sopra lo sport mondiale: l’Italia campione d’Europa a Wembley, gli ori a Tokyo di Marcell Jacobs nei 100 metri, di Tamberi nel salto in alto, della staffetta 4x100, le 40 medaglie olimpiche fino alle imprese nel tennis e della pallavolo maschile e femminile sul tetto d’Europa.