Tornano i Days Of Play per celebrare la community PlayStation

VIDEOGIOCHI

Fino al 12 giugno sono previste una serie di iniziative speciali e imperdibili sconti

© Ufficio Stampa Sony Interactive Entertainment ha annunciato il ritorno dei Days of Play: dal 29 maggio, e fino al 12 giugno, tante iniziative pensate appositamente per celebrare l’appassionata community PlayStation e ringraziarla del suo costante supporto. Non mancheranno interessanti offerte su console, giochi e periferiche dell’ecosistema PlayStation®. Numerose sono le novità per tutti gli abbonati a PlayStation®Plus, come nuovi giochi mensili, titoli bonus per il Catalogo Giochi e quello dei Classici, nuove IP per PlayStation VR2, esclusivi avatar ispirati alle principali produzioni targate PlayStation Studios. Inoltre, verranno rilasciate anche nuove sfide e campagne riservate agli iscritti al programma di fedeltà PlayStation Stars, che consentiranno di ampliare la propria libreria di collezionabili digitali. Per iscriversi a PlayStation Stars basta accedere all’app PlayStation, effettuare il login con il proprio ID PlayStation Network e cliccare sul logo PlayStation Stars in alto.

Nel corso delle due settimane di celebrazione, i gamer potranno acquistare, per la prima volta a prezzo scontato, anche PlayStation 5 Digital Edition. Ma non solo:

• PlayStation®5 Digital Edition al prezzo consigliato di €399.99, invece di €449.99;

• PlayStation®5 al prezzo consigliato di €499.99, invece di €549.99;

• PlayStation®VR2 al prezzo consigliato di €499.99, invece di €599.99;

Nel corso dei Days of Play, inoltre, sarà possibile accedere a vantaggiose scontistiche anche sui principali titoli per PlayStation 5 e PlayStation 4, sia su PlayStation Store che presso i principali rivenditori autorizzati, tra cui:

• Marvel’s Spider-Man 2 al prezzo consigliato di €59.99, invece di €79.99*;

• Rise of the Ronin al prezzo consigliato di €59.99, invece di €79.99*;

• God of War Ragnarök (PS5) al prezzo consigliato di €49.99, invece di €79.99*

• Horizon Forbidden West (PS5) al prezzo consigliato di €39.99, invece di €59.99*

• The Last of Us Part 2 Remastered al prezzo consigliato di €39.99, invece di €49.99*

Su PlayStation Store saranno disponibili anche offerte lampo della durata di 24 ore che non saranno annunciate in anticipo. Sarà quindi necessario assicurarsi di avere le notifiche attive sull'app PlayStation®. Sempre su PS Store, inoltre, fino al 9 giugno, sono previsti sconti su PlayStation®Plus, sia per gli utenti già abbonati, sia per i nuovi.