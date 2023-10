Super Mario Bros. Wonder: una meraviglia, tra fiori parlanti e personaggi elefante

VIDEOGIOCHI

Abbiamo provato la nuova avventura in 2D dell'idraulico baffuto, in esclusiva su Nintendo Switch: la recensione

© ufficio-stampa A dieci anni dall'ultima volta, Super Mario torna in una rivoluzionaria e meravigliosa avventura in 2D. Lo fa in esclusiva su Nintendo Switch con il nuovissimo Super Mario Bros. Wonder, che ripropone la classica formula di avventura a scorrimento, rivisitata in chiave moderna e adattata alle più attuali tendenze di gioco. Sono passati quasi 40 anni e oltre 200 capitoli da quando il baffuto idraulico vide la luce su Nintendo Entertainment System: era il 1985 e ora la sua saga si prepara a riscrivere nuovamente gli standard del level design, ponendosi come anello di congiunzione tra la tradizione e l’innovazione.

Con Super Mario Bros. Wonder, un mondo di meraviglia dovrà essere esplorato nel tentativo di salvare il Regno dei Fiori dall’assedio die tutto sarà possibile interagendo in ogni livello con i fiori meraviglia. Raccogliere questa speciale pianta, stravolgerà il mondo di gioco, offrendo un punto di vista del tutto inedito sulla serie videoludica più nota di sempre. Inoltre, nuovi potenziamenti arricchiranno ulteriormente il gameplay dell'ultima avventura di Mario, che, al fianco dei suoi amici, per un totale di 12 differenti personaggi giocabili, potrà trasformarsi in elefante, scavare nel terreno con il fungo trivella, soffiare potenti bolle con il fiore bolla e sfruttare tantissime abilità mai viste prima. Integrate nel nuovo sistema di equipaggiamento delle spille: una speciale impostazione che permetterà di personalizzare l’esperienza di gioco in base alle preferenze e alle necessità dei livelli. Infine, per godersi al massimo le molte sorprese di Super Mario Bros. Wonder, il divertimento potrà essere condiviso anche con amici, parenti e appassionati da tutto il mondo, sia online sia in locale, da 2 a 4 giocatori.

Fin qui le novità sulla carta, ma come se la cava una volta accesa la console di Kyoto? Scopriamolo insieme nella nostra recensione. La prima cosa da dire è che questo Super Mario Bros. Wonder non è un vecchio gioco a scorrimento orizzontale adattato ai giorni nostri, ma un nuovo gioco a scorrimento orizzontale pieno di tantissime attenzioni, cure, sorprese e trovate fin dalle piccole cose. A balzare subito all'occhio, ovviamente, è l'impatto visivo e artistico, con dettagli di livello assoluto in pieno stile Nintendo. Poi, una marea di chicche difficilmente riassumibili in poche parole. Dalle piante piranha che escono dai loro tubi e iniziano a girovagare, ai Fiori Meraviglia, che parlano con voi. Giusto per cominciare. Di "vecchio" c'è solo l'asta su cui bisogna saltare alla fine dei livelli. Tutti da affrontare anche in compagnia, visto che c'è posto fino a quattro giocatori in contemporanea: si può scegliere il proprio personaggio tra Mario, Luigi, Peach, Daisy, due varianti di Toad, Toadette, quattro varianti di Yoshi e Ruboniglio.

Ma perché Wonder? Perché i grandi protagonisti sono proprio i Fiori Meraviglia, che danno vita a tutto un nuovo livello appena vengono raccolti. Dove nulla è scontato e tutto è sorprendente. Come i nuovi e divertentissimi nemici, che più avanzi nel gioco e più aumentano, o i boss che te li ritrovi quando meno te li aspetti. Nemmeno i power up sono gli stessi che ricordate perché ai classici, sono stati aggiunti il Frutto Elefante e il Fiore Bolla. Il primo trasforma i personaggi proprio in elefanti, che possono colpire e distruggere con la loro proboscide oppure risucchiare l'acqua per poi spararla contro i nemici o usarla per far crescere dei fiori. Il Fiore Bolla, invece, vi permette di lanciare delle bolle contro i "cattivi" più piccoli oppure diventano dei trampolini su cui saltare per raggiungere monete e oggetti. C'è anche il Fungo Trivella, che farà comparire una trivella in testa utile per infilarsi nel "soffitto" o nel terreno e attaccare poi di scatto chi non vi piace...

E poi ci sono le spille, che permettono di fare tutto e il contrario di tutto. In generale, aggiungono poteri e abilità e vengono regalate superando delle sfide speciali oppure possono essere comprate nei vari negozi presenti. Ce ne sono di diverse categorie: Azione, Potenziamento, Professionista. Grazie a loro potrete saltare, sprintare, attirare monete, diventare invisibili e chi più ne ha più ne metta. Un bel passo in avanti, poi, è stato fatto parlando di modalità multiplayer. Sia online (con la presenza degli altri giocatori sotto forma di fantasmi), ma anche in locale. Niente più collisioni tra i personaggi, niente più confusione, niente più possibilità di rovinare i piani degli altri giocatori. Vige la regola della collaborazione e in questo caso il divertimento si moltiplica.

Come già accennato, dal punto di vista grafico Super Mario Bros. Wonder è proprio una meraviglia. Dettagli, giochi di luci e ombre, ambientazioni, espressioni, animazioni, tutto è tirato a lucido per un'esperienza di gioco superiore. Con l'aggiunta delle mappe del regno e dei mondi che completano l'opera di seduzione. Ma anche l'audio fa la sua parte, soprattutto quando a parlare sono i Fiori Meraviglia, con il loro doppiaggio in italiano divertente, ma anche fuori dal comune per un gioco di Super Mario. Un sottofondo di commenti e battute che caratterizzano anche da soli questo gioco.

Ma non pensiate che per questo sia un gioco per bambini. Anzi. Parlando di difficoltà, ce n'è per tutti i gusti. Chi è alla prime armi potrà utilizzare gli Yoshi e Ruboniglio, che non possono subire danni, ma nemmeno diventare elefanti. Chi, al contrario, ama le grandi sfide, è atteso da livelli segreti molto impegnativi, senza nemmeno bisogno di completare la modalità storia. Sulla mappa è evidenziata la difficoltà di ogni livello con passaggi fino a 5 stelline. Per poter dire di aver completato un livello dovrete trovare tre grosse monete e due Semi Meraviglia, ma non sarà così facile. Insomma, avrete capito come questo Super Mario Bros. Wonder sia davvero speciale e per rendervene conto in prima persona il modo migliore è sempre quello di giocarlo. Siete pronti a rimanere meravigliati?