Socca: l'Italia del calcio a 6 si prepara al Mondiale

IN ASCESA

Tre appuntamenti prima della rassegna iridata in Oman di fine novembre

© Ufficio Stampa Chiamatelo Calcio a 6, Minifootball o Socca, il risultato finale sarà lo stesso: l'Italia ha una nazionale di valore che lotta per importanti obiettivi. Primo fra tutti il Mondiale che a fine novembre vedrà gli azzurri allenati da Giuseppe Gallinica e Matteo Granato impegnati in Oman.

La SOCCA è una Federazione Internazionale che organizza eventi a livello Mondiale di Calcio a 6. La SOCCA Italia nasce nel Settembre del 2022, a capo il Presidente Claudio Gallinica, con la partecipazione al primo Mondiale storico in Ungheria. Da questa prima competizione nasce il progetto del Presidente che inizia a gettare le basi per far sì che questo movimento cresca anche in Italia, sport quasi del tutto sconosciuto nella nostra Penisola.

"Dal Mondiale in Ungheria a oggi abbiamo avuto una crescita esponenziale- dice Gallinica- con la partecipazione al secondo Mondiale ad Essen in Germania, con la grandissima esperienza della tourneè in Cina e con la grande prestazione dei miei ragazzi all’EuroCup in Moldavia, dove la Nazionale ha incantato tutti, giocando un calcio meraviglioso e ottenendo la qualificazione al Mondiale in Oman nel 2024.

La soddisfazione più grande è quella di essere riusciti, in poco tempo, a portare questo sport in Italia e avere creato dei campionati, seppur amatoriali, in regioni come l’Abruzzo e la Sicilia. Il prossimo passo e quello di riuscire ad avere il primo Campionato SOCCA Nazionale toccando squadre di tutta la Penisola. Infine non intendo dimenticare che tutti questi traguardi raggiunti arrivano grazie ai nostri sponsor".

NAZIONALE SOCCA CALCIO A 6: I PROSSIMI IMPEGNI

COPPA EUROAMERICA in BRASILE (Porto Velho) 11-12-13 Ottobre 2024

COPPA DEI CAMPIONI 17-20 Ottobre a CRETA

TORNEO DELLE 4 NAZIONI 21-22 Ottobre a CRETA

COPPA DEL MONDO in OMAN dal 29 Novembre al 7 Dicembre 2024

I GIOCATORI CONVOCATI IN NAZIONALE PER LA COPPA EUROAMERICA

Gabriele Stella, Alessandro Gallanica, Giuseppe Castellana, Felipe Fumes, Cleber Ricardo, Jorginho, Thiago Grippi, Adriano Foglia, Marcio Zanchetta, Manoel Crema, Sergio Rocha.