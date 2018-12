Seedorf e Tortu ospiti d'eccezione domenica sera a Pressing

08/12/2018

Domenica 9 dicembre 2018, in seconda serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Pressing”. Riflettori puntati sulla quindicesima giornata di Serie A, sul Derby d'Italia tra Juve e Inter, le sfide in chiave europea di Napoli, Roma, Lazio e Milan, senza scordare la settimana Champions cruciale per Spalletti e Ancelotti contro Psv e Liverpool. Ospiti di Pierluigi Pardo, affiancato da Giorgia Rossi ed Elena Tambini, oltre al comico Andrea Pucci e a Ciro Ferrara, l’ex centrocampista di Inter e Milan Clarence Seedorf, il velocista italiano Filippo Tortu e il dirigente sportivo Umberto Gandini.