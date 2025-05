Pressing torna su Italia 1: da domenica in seconda serata

In studio per commentare e analizzare la 35esima giornata del campionato: Alessio Tacchinardi, Riccardo Trevisani, Sandro Sabatini e Ivan Zazzaroni. In collegamento Fabrizio Biasin e Walter De Maggio. Appuntamento su Italia 1 ogni domenica sera, in seconda serata, per vivere insieme la volata finale del campionato.