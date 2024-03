Lunedì di Pasquetta con Pressing: su Italia 1 in seconda serata

gol e analisi

In conduzione Massimo Callegari e Monica Bertini, Cesari analizzerà tutti i casi da moviola della 30.a giornata di campionato

© ufficio-stampa Lunedì 1° aprile 2024, su Italia 1, in seconda serata, appuntamento con “Pressing”, in occasione della trentesima giornata di campionato. In conduzione dello storico appuntamento targato SportMediaset la coppia composta da Massimo Callegari e Monica Bertini.

Il lunedì di Pasquetta, in studio per commentare e analizzare le altre cinque giornate della trentesima giornata del campionato: Massimo Mauro, Ivan Zazzaroni, Sandro Sabatini, Riccardo Trevisani e Graziano Cesari per tutti i casi di moviola. In collegamento Fabrizio Biasin e Massimo Zampini.

Al centro del programma a cura di Alberto Brandi, gol, highlights, approfondimenti, commenti dei protagonisti, il dibattito sui temi più caldi dell’attualità calcistica.