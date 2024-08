Ordine: "Via Fonseca? Il Milan non vuole Allegri. E quella frase di Musah..."

Un punto in due partite e fase difensiva ancora da sistemare: attorno al Milan è già partito il processo, la situazione dei rossoneri è stata analizzata anche a Pressing su Canale 5, dove si è fatto anche il punto sulla posizione di Paulo Fonseca visto che molti tifosi milanisti già rimpiangono Stefano Pioli o chiedono l'arrivo di Massimiliano Allegri. Proprio sul tecnico ex Juventus è intervenuto Franco Ordine: "Non lo inserirei tra gli eventuali sostituti di Fonseca, fa parte della categoria di allenatori verso i quali c'è allergia negli uffici di Casa Milan. Che categoria? Quella degli allenatori con personalità che vogliono incidere come Conte e De Zerbi? Sì".