Le pagelle di Piantanida: Hummels prende in giro la Serie A, Raspadori ci ha fregato

KEITA BALDÉ 8

Non è il 2017, non ha fatto 16 gol in campionato, ma uno nel giorno del suo compleanno. E per di più non il 37/38/39esimo compleanno, ma solo il 30°. Scommettere sul suo ritorno è un po’ come scommettere sul ritorno dei Ferragnez: qualcosa mi dice anche di sì, ma qualcosa no, no, no, no.