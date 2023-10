Pressing, puntata record: domenica 29 ottobre sfiora il 10%

E' stata una puntata ricca e vivace, quella di Pressing del 29 ottobre in onda da mezzanotte su Italia1. I telespettatori hanno apprezzato: 439mila in media con il 9,6% di share. Quest'ultimo dato rappresenta il record domenicale da quando la trasmissione è tornata in onda, nel 2018. Più di un milione di contatti tra le 24.06 e le 25.47 con un dato straordinario sul target 15-34 anni: 21,4% di share tra gli uomini e 17,2 tra le donne.