Premio USSI-Coni 2019: per la tv vince Francesca Benvenuti

IL RICONOSCIMENTO

Francesca Benvenuti può festeggiare. E noi con lei. La commissione per l'assegnazione dei premi USSI-CONI 2019 ha scelto la nostra collega come vincitrice della categoria TV. Un giusto riconoscimento che premia il lavoro ricco di professionalità e passione della giornalista di SportMediaset. Per la nostra testata ha seguito anche Olimpiadi estive e Mondiali di Calcio, compreso l'ultimo in Russia, trasmesso in esclusiva dalle reti Mediaset. Il prossimo 2 dicembre, nel Salone d'Onore del CONI, Francesca, classe 1972, professionista da 18 anni, riceverà l'ambito riconoscimento. Per il nostro gruppo, è il nono premio ottenuto e arriva dopo quelli di: Lucia Blini (2018), Alberto Brandi (2016), Nicola Calathopoulos (2011), Sandro Piccinini (1998), Alberto D'Aguanno (1995), Bruno Longhi (1993), Gigi Garanzini (1987) e Rino Tommasi (1985).



Ecco i nomi di tutti i premiati dell'edizione 2019:

- Premio CONI-USSI per la sezione "Stampa Scritta – Cronaca e Tecnica” a Antonio Barillà (La Stampa)

- Premio CONI-USSI per la sezione "Stampa Scritta– Costume e Inchiesta” a Marco Bonarrigo (Corriere della Sera)

- Premio CONI-USSI per la sezione "Desk – Stampa Scritta" a Paolo Rossi (Repubblica)

- Premio CONI-USSI per la sezione "Televisione” a Francesca Benvenuti (Mediaset)

- Premio CONI-USSI per la sezione "Desk-Televisione” a Martina Maestri (Sky Sport)

- Premio CONI-USSI per la sezione " Radio, Innovazioni Tecnologiche e/o Multimediale” a Filippo Conticello (La Gazzetta dello Sport)

- Premio CONI-USSI per la sezione “Under 35" a Stefano Rizzato (RAI) e Alberto Gervasi (Tuttosport)

- Premio CONI "Una Penna per lo Sport – Giorgio Tosatti", riservato all'intera opera professionale compiuta da un giornalista sportivo nel corso della sua carriera è stato assegnato a Italo Cucci