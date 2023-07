PlayStation 5 a un prezzo mai visto: Sony lancia lo sconto di 100 euro

VIDEOGIOCHI

La console next-gen supera la crisi delle scorte e si prepara per le grandi uscite dei prossimi mesi come Marvel's Spider-Man 2, Assassin's Creed Mirage

Addio ai pezzi contingentati, Sony ha deciso ha deciso di spingere sull'acceleratore e permettere a tutti di entrare nell'era next-gen dei videogiochi con una super promozione. Dal 13 al 24 luglio è infatti possibile acquistare PlayStation 5 standard con lettore al costo di 449,99 euro (prezzo promozionale suggerito al pubblico fino a esaurimento scorte) invece di 549,99 euro, con un risparmio di 100 euro. La promozione è attiva presso tutti i rivenditori aderenti all’iniziativa. Inoltre, è possibile approfittare di questa opportunità anche su direct.playstation.com, lo store online ufficiale targato PlayStation, dove si possono acquistare anche altri prodotti, come giochi e accessori.

Vedi anche games Ecco il nuovo MotoGP 23: Sprint Race, flag-to-flag e aiuti neurali Il 2023 è stato finora un anno fantastico per PS5, con tantissimi contenuti che hanno intrattenuto i giocatori, tra i quali Hogwarts Legacy e Final Fantasy XVI, oltre a esperienze in realtà virtuale come Horizon Call of the Mountain e Resident Evil Village su PlayStation VR2, il nuovissimo visore per la realtà virtuale di PlayStation. In più, il servizio in abbonamento PlayStation Plus, con centinaia di titoli tra i quali scegliere grazie ai cataloghi dei giochi e dei classici. Nuove e sorprendenti avventure sono poi in arrivo nei prossimi mesi, come Marvel's Spider-Man 2, Assassin's Creed Mirage e Alan Wake 2.