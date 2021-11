No coach: storie di abusi nello sport

Cinque storie ricostruite dalle vittime che le raccontano per la prima volta. Storie di coraggio che infrangono il silenzio nel quale da sempre sono avvolte le violenze sessuali e gli abusi all’interno del mondo sportivo. ‘No coach’ è il titolo del podcast in cinque puntate. Un progetto di Daniela Simonetti, prodotto dagli Ascoltabili, un podcast che dà la parola a chi quella parola non l’ha mai avuta. Alle voci delle vittime si affiancano quelle di protagonisti del mondo sportivo che coraggiosamente combattono gli abusi e le violenze. Il racconto è affidato ad Alessia Tarquinio, volto noto dello sport, giornalista e influencer. Le musiche originali sono state composte da Massimiliano Lazzaretti. Testo e voce della sigla sono di Giovanni Long (musiche e mix di Giovanni Ergi e Francesco Gastaldi) Cinque puntate per ascoltare le testimonianze e le voci – tra le altre – di Vito Di Gioia: segretario del settore giovanile e scolastico della Federazione Italiana Giuoco Calcio; Mario Gallavotti, senior adviser della Fifa; Alessandra Marzari, presidente del Consorzio Vero Volley Khalida Popal, fondatrice di Girl Power, ex capitana della Nazionale afgana di calcio femminile. Su tutte le piattaforme (Itunes, Spreaker, Spotify) dal 3 dicembre.