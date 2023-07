Mr. Run and Jump: un tuffo nel passato con luci e colori al neon

VIDEOGIOCHI

Abbiamo provato il platform 2D firmato Atari e destinato non solo ai nostalgici: la recensione

© ufficio-stampa Se in questa estate di temporali improvvisi e ondate di calore vi siete stufati di videogiochi sempre più belli, sempre più complicati, sempre più impegnativi, e vorreste solo rilassarvi con qualcosa di "semplicemente" divertente, c'è un titolo che potrebbe fare al caso vostro. Stiamo parlando di Mr. Run and Jump, un frenetico platform 2D sviluppato da Atari insieme allo studio indipendente Graphite Lab di St. Louis e disponibile per Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, PC e prossimamente anche per Atari VCS. Si tratta di una versione "al neon" dell'omonimo gioco per Atari 2600 progettato da John Mikula e uscito originariamente nel 2021 (sì, duemilaventuno, non avete letto male) come esclusiva per la storica console americana. A corredo del lancio, il 31 luglio saranno aperti i pre-order dell’edizione limitata della versione 2600. Questa versione, su un’autentica cartuccia, la prima rilasciata dal 1990, sarà disponibile sul sito Atari.com.

Quella che abbiamo potuto testare su, invece, è la veste moderna di Mr. Run and Jump, che mette in risalto le caratteristiche migliori del gioco originale sulle console di nuova generazione e PC, aggiungendo un meraviglioso paesaggio di colori e suoni. In sintesi, il protagonista di Mr. Run and Jump, un omino del naso pronunciato, si trova catapultato nei meravigliosi Regni dei Colori, dove si imbarca in una frenetica e fluorescente avventura per sconfiggere il minaccioso Void e soccorrere il suo cane, Leap, finito col perdersi inizialmente in un mondo fatto di pixel e ostacoli. Questo titolo richiede l’utilizzo del proprio ingegno, in aggiunta alla destrezza. Controlli precisi, un gameplay fluido e un design dei livelli free-flow, lo rendono un piccolo gioiello per tutti gli speedrunner.

Ad aspettarvi troverete decine di livelli all'interno di sei mondi distinti, un cast di nemici insidiosi e ognuno con la propria personalità e una serie di collezionali ben nascosti e numerose sfide, tra cui le temutissime e difficilissime Prove a tempo. Si corre, si salta, si sfreccia e rotola in luoghi difficili da raggiungere per recuperare i collezionabili, seguendo un ritmo incalzante e facendo affidamento su tanta concentrazione. Per fortuna si può regolare il livello di difficoltà con l’Assistenza Dinamica per godere di un’esperienza più accessibile e più rilassante. Perché altrimenti potreste ritrovarvi per le mani un gioco davvero complicato.

Ognuno dei sei mondi si divide in tre livelli in cui si devono recuperare le Power Gems e le sfere, non sempre facili da trovare, e superare i vari "mostri" che proveranno a fermarvi. Il livello sarà superato una volta raggiunto il portale posizionato alla fine del percorso. E' a questo punto, poi, che si sblocca la Prova a Tempo, in cui dovrete completare lo stesso livello nel minor tempo possibile. Più facile da dire che da fare, anche se il fatto che non ci siano "vite" da perdere vi permette di provare e riprovare all'infinito. Magari con l'aiuto di una stella che renderà innocui i vari mostri.

Comunque, una bella prova per riflessi e rapidità di azione, oltre che per la vostra pazienza. Certo, dal punto di vista grafico questo Mr. Rund and Jump è davvero minimal e se non fosse per luci e colori brillanti, passerebbe quasi inosservato. Di sicuro è voluto, visto che all'inizio della vostra avventura vi ritroverete per le mani un gioco in pieno stile anni '70 e '80, quando personaggi e ambientazioni erano solo una serie di figure geometriche più o meno complesse. Decisamente accattivante è la colonna sonora, molto dinamica e capace di creare un sottofondo perfetto per il genere di gioco. Nel complesso Mr. Run and Jump è un platform 2D basico, senza innovazioni o particolari peculiarità, ma che ha il grande merito di farvi fare un bel tuffo nel passato. Vi sembra poco?