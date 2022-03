Mobilità sostenibile, le e-bike premium di Gazelle arrivano anche in Italia

MOBILITà SOSTENIBILE

Biciclette leggere, di alta qualità e confortevoli: dall'Olanda il meglio della tecnologia e del design per muoversi rispettando l'ambiente

Attenzione all'ambiente, design e tecnologia in movimento sui pedali. Ecco in sintesi le caratteristiche principali del marchio "Royal Dutch Gazelle", produttore olandese premium di biciclette da più di 125 anni che ora sbarca anche in Italia con le sue e-bike leggere, di alta qualità e confortevoli. Un colosso che arriva nel nostro Paese sulla scia del boom delle due ruote e della voglia degli italiani di ritornare a vivere la natura da vicino e in maniera sostenibile dopo l'esplosione della pandemia. gazellebikes.com

Con passione e dedizione, nella fabbrica di Dieren, nei Paesi Bassi, Gazelle produce circa 250.000 biciclette all'anno prestando grande attenzione alla progettazione, alle tecnologie più innovative e al comfort. Un mix perfetto per dare vita a modelli adatti a ogni esigenza. Dai più semplici per l'utilizzo quotidiano in città a quelli più performanti per soddisfare le richieste dei ciclisti più esperti ed esigenti su ogni tipo di tracciato. Un catalogo ricco, disponibile dalla primavera anche in Italia, in cui la qualità ha sempre la massima priorità con ben 25 professionisti impegnati a controllare e assemblare i pezzi di ogni esemplare. Una e-bike è pratica, comoda ed è una buona alternativa all'auto o ai trasporti pubblici. Nell'uso, non è diversa da un normale veicolo a due ruote, ma la pedalata richiede meno sforzo.

Non è solo una questione di comodità o tecnologia, ma anche di atteggiamento verso il mondo che ci circonda, le persone e l'ambiente. Un atteggiamento capace di dare un nuovo volto alla mobilità e di trasformare gli spostamenti su due ruote in un'esperienza unica e diversa. Tutto col know-how di chi delle biciclette se ne intende davvero e ne ha seguito gli sviluppi nel tempo, dando al settore nuovi standard di riferimento e realizzando modelli dal design unico, peso minimo e massimo comfort.