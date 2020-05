Milano, domani riapre l'Idroscalo: cosa si può fare e cosa no

COSA SI PUÒ FARE E COSA NO

Domani riaprirà l'Idroscalo, il grande parco ai confini di Milano. Si potrà accedere da un unico ingresso pedonale e ciclabile - ingresso 3 Riviera Est - con misurazione della temperatura e contingentamento degli ingressi. L'accesso - viene comunicato - è condizionato al rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed è vietata ogni forma di assembramento.

Il Parco sarà aperto dalle 7,30 alle 21 in modo tale da spalmare le presenze su una fascia oraria ampia. Sarà consentito sia passeggiare sia fare attività motoria, mentre non è consentita l'attività ludica e ricreativa, compreso l'uso della spiaggia. Sono previsti interventi di sanificazione (almeno due volte al giorno) per le panchine, su cui potranno sostare, distanziate, solo 2 persone, fatti salvi i nuclei famigliari con bambini. Non è consentito l'accesso in acqua e le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse così come le case dell'acqua e le fontanelle.

"L'obiettivo è consentire ai cittadini - ormai chiusi in casa da molti giorni - di trovare sollievo in questo parco pubblico, in massima sicurezza", ha dichiarato il presidente del cda dell'Istituzione Idroscalo, Marco Francioso, che ha predisposto un processo graduale di riapertura per minimizzare i rischi.