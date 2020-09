Marvel's Avengers: quando i supereroi chiamano, bisogna rispondere!

VIDEOGIOCHI

di

ALBERTO GASPARRI

L'attesa è finalmente finita. Marvel's Avengers, il ricercatissimo titolo dedicato alla nota squadra di supereroi dei fumetti, è sbarcato su PS4, Xbox One, PC e Stadia dopo oltre un anno di countdown. E lo sarà anche al momento del lancio delle nuove console di Sony e Microsoft, con il passaggio alla versione migliorata garantito senza costi aggiuntivi per chi possiede una copia del gioco per l'attuale generazione. Square Enix e Crystal Dynamics hanno costruito la nuova avventura raccontata attraverso gli occhi di Kamala Khan, alias Ms. Marvel, che riuscirà a portare alla luce una cospirazione contro gli Avengers, riuscendo a riunirli. Sì, perché la storia parte dalla separazione del gruppo capitanato da Iron Man, al termine di un disastroso evento di comics che li vede protagonisti in negativo, secondo l'opinione pubblica mondiale. Senza addentrarci troppo nella vicenda per non togliervi il gusto della scoperta, Marvel's Avengers ruota attorno alla campagna in giocatore singolo Riuniti, con una serie di missioni, che porteranno i Vendicatori in giro per il mondo e non solo. Ogni missione della campagna è progettata per esaltare le capacità uniche di uno o più eroi, mentre le missioni multiplayer dell'Iniziativa Avengers possono essere giocate da soli con la propria squadra personalizzata controllata dall'IA oppure in un gruppo di massimo quattro giocatori, usando gli eroi disponibili.

Come annunciato dagli sviluppatori, la narrazione di Marvel's Avengers si espanderà nel corso del tempo con l'aggiunta di nuove storie incentrate su nuovi eroi, nemici, missioni, regioni, oggetti e altro ancora, disponibili per tutti coloro che hanno il gioco base, senza costi extra. Queste storie continueranno a evolvere la narrazione del mondo di Marvel's Avengers per diversi anni e tutte le nuove missioni saranno accessibili all'intera gamma degli eroi giocabili. Tra i futuri protagonisti citiamo Kate Bishop e il suo iconico mentore Hawkeye, Clint Barton. Insomma, subito una buona notizia per chi deciderà alcune decine di euro in questo titolo. In Marvel's Avengers i giocatori possono personalizzare in vari modi i più potenti eroi della Terra. Tutti sono comunque fedeli al rispettivo set di poteri, ma possono essere giocati in modi diversi in base all'equipaggiamento e alle abilità scelte, adattandosi allo stile di ciascun giocatore. Ogni eroe ha un sistema di combo dinamico, mosse eroiche, abilità intrinseche e mosse speciali da sbloccare e personalizzare, molte di queste ispirate al passato e altre create appositamente per il gioco. A disposizione ci sono gli iconici supereroi con costumi classici, amati dai fan e originali, tra cui l'armatura di Iron Man tratta da Original Sin, una storia del 2014, o Donald Blake, un riferimento allo pseudonimo di Thor apparso per la prima volta in Journey Into Mystery #83, nel 1962. Insomma, sulla carta un pacchetto completo cui si va ad aggiungere una modalità multiplayer online capace di aumentare all'ennesima potenza l'esperienza di gioco, coinvolgendo amici o sconosciuti tramite un semplice sistema di matchmaking.

Ma è chiaramente la campagna single player quella che ha catturato maggiormente l'attenzione nella nostra prova su. Diciamo subito che la storia non ha un vero e proprio finale, visto che prosegue con le missioni dell'Iniziativa Avengers e lo farà con le future aggiunte di storie e personaggi. La narrazione è da subito coinvolgente, a tratti esaltante, anche grazie a un ottimo doppiaggio in italiano, che fa prendere vita ai nostri Avengers e alla giovane "inumana" Kamala nella loro guerra per fermare i piani dell'AIM. Peccato solo che nel cast dei "cattivi" figurino personaggi non troppo conosciuti, Modok a parte. Il fatto che di volta in volta si prenda il controllo a rotazione dei varirende l'avventura sempre accattivante, anche grazie a scene davvero spettacolari, al limite della cinematografia pura.

Un capitolo a parte merita la modalità multigiocatore, denominata Iniziativa Avengers. Il fatto è che passare alla missione di gruppo senza aver completato quella singola, vi mostrerà in anticipo il finale della storia principale perché si gioca quando tutti i nostri sei eroi (Kamala compresa) si sono già riuniti. Un bene per chi non vuole chiudere l'avventura da solo, un male per chi preferirebbe evitare spoiler. Ci è piaciuto, invece, il fatto che si possa giocare sia in compagnia di altri tre amici, sia in solitudine con l'aiuto di un massimo di tre personaggi controllati dal computer. Le sfide non sono mai troppo impegnative e ci si può divertire senza per forza trovare alleanze specifiche o combinazioni di mosse speciali, soprattutto nei livelli medio-bassi. Non manca qualche magagna di poco conto, a nostro parere, anche se l'unica cosa realmente discutibile, seppur comprensibile, è che alla lunga il gioco in multiplayer ricalchi pressoché pedissequamente quello in singolo, sia per mappe, sia per missioni.

Dal punto di vista realizzativo, invece, si vive di alti e bassi. Intendiamoci, al primo impatto è impossibile non rimanere rapiti dall'aspetto degli Avengers, dalla loro fisica, dalle abilità e tecniche di combattimento, e dalle ambientazioni superdettagliate. Ai più attenti, però, non è sfuggito un framerate un po' ballerino, che in certi momenti cala vistosamente. Non è passato inosservato neppure qualche bug, comunque minore, che dovrebbe però essere risolto con una serie di patch. Nulla di drammatico, ma da un titolo del genere ci si aspetta sempre la perfezione in tutti i settori. Necessita di ben pochi ritocchi il comparto audio, anche se forse ci saremmo aspettati qualcosa di più per quanto riguarda la colonna sonora, un po' anonima.

Di sicuro Marvel's Avengere vi regalerà, già così com'è, ore di divertimento coinvolgente, caos ed effetti speciali, nei panni di alcuni dei vostri supereroi preferiti.