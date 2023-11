Lutto nel giornalismo sportivo: morto Franco Zuccalà, aveva 83 anni

© web

Lutto nel mondo del giornalismo. E’ scomparso nella notte tra mercoledì 28 e giovedì 29 novembre, all’età di 83 anni, Franco Zuccalà. Originario di Catania, una lunga carriera in Rai e redattore per “La Sicilia”, “La Gazzetta dello Sport”, “Il Giornale” e “Tuttosport”, dal 2000 era editorialista della agenzia giornalistica Italpress. Tutta la redazione di SportMediaset si unisce alle più sentite condoglianze ai familiari per la dolorosa perdita.