Lo sport nel 2024: Olimpiadi ed Europei di calcio ma non solo, gli eventi da non perdere

GLI EVENTI IN AGENDA

Fitto il calendario dei motori, di tennis e ciclismo. E da agosto a ottobre c'è l'America's Cup di vela

Le Olimpiadi di Parigi e gli Europei di calcio in Germania, con l'Italia di Luciano Spalletti chiamata a difendere il titolo. Questi gli eventi sportivi clou del 2024. Ma anche Formula 1 e MotoGP propongono un ricco calendario, fatto rispettivamente di 24 e 22 Gran Premi, così come la Formula E. Mentre tra i tanti sport che avranno come focus Parigi, l'atletica prevede anche gli Europei a Roma e il nuoto i Mondiali in Qatar. Fitto come sempre il calendario di tennis e ciclismo, con quest'ultimo che ha in calendario i Mondiali su strada di Zurigo. E da agosto a ottobre occhi sull'America's Cup di vela.



© Getty Images

GENNAIO

28/12-6/1 SALTO CON GLI SCI: Tournée Quattro Trampolini (Germania, Austria)

29/12-7/1 TENNIS: United Cup (Perth e Sydney - Australia)

30/12-7/1 SCI DI FONDO: Tour de Ski (Dobbiaco - Italia, Davos - Svizzera, Val di Fiemme - Italia)

2/1 CALCIO: Coppa Italia Ottavi di finale: Milan-Cagliari

3/1 CALCIO: Coppa Italia Ottavi di finale: Atalanta-Sassuolo, Roma-Cremonese

4/1 CALCIO: Coppa Italia Ottavi di finale: Juventus-Salernitana

4-16/1 PALLANUOTO: Europei maschili a Dubrovnik e Zagabria (Croazia)

5/1 CALCIO: ripresa Serie A

5-13/1 PALLANUOTO: Europei femminili a Eindhoven (Olanda)

5-19/1 RALLY: Dakar Rally (Arabia Saudita)

5-7/1 PATTINAGGIO VELOCITA': Europei (Heerenveen, Olanda)

6-7/1 SCI ALPINO: riparte la Coppa del Mondo femminile a Kranjska Gora (Slovenia) e maschile ad Adelboden (Svizzera)

9/1 CALCIO: Coppa Italia Quarti di finale

10-28/1 PALLAMANO: Europei maschili (Germania)

10-14/1 CALCIO: Supercoppa di Spagna a Riad (Arabia Saudita)

12/1-10/2 CALCIO: Coppa d'Asia in Qatar

12-14/1 SHORT TRACK: Campionati europei (Gdansk, Polonia)

13/1 FORMULA E: EPrix di Città del Messico (Messico)

13/1-11/2 CALCIO: Coppa d'Africa in Costa d'Avorio

14-28/1 TENNIS: Australian Open (Melbourne, Australia)

16-21/1 CICLISMO: Tour Down Under (Australia)

18-19-22/1 CALCIO: Final Four Supercoppa italiana di calcio a Riad (semifinali Napoli-Fiorentina il 18 e Inter-Lazio il 19, finale il 22)

25-28/1 RALLY: Rally di Monte Carlo

26-27/1 FORMULA E: EPrix di Diriyah (Arabia Saudita)

26-28/1 SLITTINO: Mondiali ad Altenberg (Germania)

27-28/1 VOLLEY: Coppa Italia maschile Final Four (Bologna)



FEBBRAIO

2/2-16/3 RUGBY: Torneo 6 Nazioni

2-18/2 NUOTO: Mondiali a Doha (Qatar)

7-18/2 BIATHLON: Mondiali (Nove Mesto, Rep.Ceca)

10/2 FORMULA E: EPrix di Hyderabad (India)

11/2 FOOTBALL AMERICANO: Super Bowl NFL (Nevada, Usa)

13-14/2 CALCIO: Champions League Ottavi di finale andata (Lazio-Bayern il 14/2)

14-18/2 BASKET: Final Eight Coppa Italia a Torino

15-18/2 RALLY: Rally di Svezia

15/2 CALCIO: Europa League spareggi andata (Feyenoord-Roma e Milan-Rennes)

17-18/2 VOLLEY: Coppa Italia femminile Final Four (Trieste)

18/2 BASKET NBA: All Star Game (Indianapolis, Usa)

20-21/2 CALCIO: Champions League Ottavi di finale andata (Inter-Atletico Madrid il 20/2 e Napoli-Barcellona il 21/2)

22/2 CALCIO: Europa League spareggi ritorno (Roma-Feyenoord e Rennes-Milan)

22/2 BASKET: Qualificazioni Euro 2025, Italia-Turchia

25/2 BASKET: Qualificazioni Euro 2025, Ungheria-Italia

23-25/2 SUPERBIKE: Round a Phillip Island, Australia

28/2 CICLISMO: Trofeo Laigueglia (Italia)

© Getty Images

MARZO

1-3/3 ATLETICA: Campionati del Mondo Indoor a Glasgow (Scozia)

2/3 CICLISMO: Strade Bianche (Siena, Italia)

2/3 FORMULA UNO: GP Bahrain a Sakhir

3/3 ATLETICA: Maratona di Tokyo (Giappone)

3-10/3 CICLISMO: Parigi-Nizza (Francia)

4-10/3 CICLISMO: Tirreno-Adriatico (Italia)

5-6/3 CALCIO: Champions League Ottavi di finale ritorno (Bayern-Lazio il 5/3)

6-17/3 TENNIS: Masters 1000 Indian Wells

7-14/3 CALCIO: Europa League andata e ritorno ottavi

7-14/3 CALCIO: Conference League andata e ritorno ottavi

8-10/3 MOTOMONDIALE: GP Qatar

8-10/3 PATTINAGGIO VELOCITA': Mondiali maschili a Inzell (Germania)

9/3 FORMULA UNO: GP Arabia Saudita a Gedda

12-13/3 CALCIO: Champions League Ottavi di finale ritorno (Barcellona-Napoli il 12/3, Atletico Madrid-Inter il 13/3)

16/3 CICLISMO: Milano-Sanremo (Italia)

16/3 FORMULA E: EPrix di San Paolo (Brasile)

17/3 ATLETICA: Maratona di Roma

18-24/3 PATTINAGGIO ARTISTICO: Mondiali a Montreal (Canada)

20-31/3 TENNIS: Masters 1000 Miami

22-24/3 SUPERBIKE: Round in Catalogna, Montmelò

24/3 CICLISMO: Gand-Wevelgem (Belgio)

24/3 FORMULA UNO: GP Australia a Melbourne

22-24/3 MOTOMONDIALE: GP Portogallo a Portimao

28-31/3 RALLY: Rally Safari Kenya

30/3 FORMULA E: EPrix di Tokyo (Giappone)

31/3 CICLISMO: Giro delle Fiandre (Belgio)

© Getty Images

APRILE

1-6/4 CICLISMO: Giro dei Paesi Baschi

3/4 CALCIO: Coppa Italia Semifinali andata

6-14/4 TENNIS: Masters 1000 Montecarlo

7/4 FORMULA UNO: GP Giappone a Suzuka

7/4 MOTOMONDIALE: GP Argentina a Termas de Rio Hondo

7/4 ATLETICA: Milano Marathon e Maratona di Parigi

7/4 CICLISMO: Parigi-Roubaix (Francia)

9-10/4 CALCIO: Champions League andata quarti

9-12-17/4 BASKET: Eurocup finale

11-18/4 CALCIO: Europa League andata e ritorno quarti

11-18/4 CALCIO: Conference League andata e ritorno quarti

11-14/4 GOLF: Masters Tournament (Augusta, Stati Uniti)

12-14/4 BASKET: Eurolega, Final Four

13-14/3 FORMULA E: EPrix Italia (Misano)

14/4 CICLISMO: Amstel Gold Race (Paesi Bassi)

14/4 MOTOMONDIALE: GP delle Americhe ad Austin, Texas

14-28/4 VOLLEY: Finale Scudetto A1 donne

14/4 BASKET: Nba, fine regular season

15/4 ATLETICA: Maratona di Boston

16-17/4 CALCIO: Champions League ritorno quarti

17/4 CICLISMO: Freccia Vallone (Belgio)

18-21/4 RALLY: Rally di Croazia

18/4-1/5 VOLLEY: Finale Scudetto Superlega

19-21/4 SUPERBIKE: Round in Olanda (Assen)

20/4 BASKET: Nba, inizio playoff

21/4 CICLISMO: Liegi-Bastogne-Liegi (Belgio)

21/4 FORMULA UNO: GP Cina a Shanghai

21/4 ATLETICA: Maratona di Londra

22/4-5/5 TENNIS: Masters 1000 Madrid

23-28/4 CICLISMO: Giro di Romandia

24/4 CALCIO: Coppa Italia Semifinali ritorno

24-28/4 GINNASTICA ARTISTICA: Europei maschili a Rimini

27/4 FORMULA E: EPrix di Montecarlo

28/4 MOTOMONDIALE: GP di Spagna (Jerez)

30/4-1/5 CALCIO: Champions League andata semifinali

MAGGIO

2-9/5 CALCIO: Europa League andata e ritorno semifinali

2-9/5 CALCIO: Conference League andata e ritorno semifinali

3-5/5: CANOTTAGGIO: Europei a Sabaudia

4-26/5 CICLISMO: Giro d'Italia (Italia)

5/5 FORMULA UNO: GP di Miami (Usa)

5/5 BASKET: Serie A maschile fine regular season

6-19/5 TENNIS: Internazionali d'Italia (Roma, Italia)

7-8/5 CALCIO: Champions League ritorno semifinali

9-12/5 RALLY: Rally di Portogallo

11-12/5 FORMULA E: EPrix di Berlino (Germania)

12/5 MOTOMONDIALE: GP di Francia (Le Mans)

15/5 CALCIO: finale Coppa Italia a Roma

16-19/5 GOLF: PGA Championship (Valhalla Golf Club – Louisville, Kentucky)

16/5 MOTOMONDIALE: GP di Francia (Le Mans)

17-19/5 FORMULA UNO: GP dell'Emilia Romagna (Imola, Italia)

20/5-9/6 TENNIS: Open di Francia - Roland Garros (Parigi, Francia)

22/5 CALCIO: Europa League finale a Dublino (Irlanda)

24-26 BASKET: Eurolega Final Four a Berlino (Germania)

25-26/5 FORMULA E: EPrix di Shanghai (Cina)

25/5 CALCIO: Finale di FA Cup a Wembley (Londra, Inghilterra)

26/5 FORMULA UNO: GP di Monaco (Montecarlo)

26/5 Indy 500 - Indianapolis Motor Speedway (Usa)

26/5 CALCIO: ultima giornata Serie A

29/5 CALCIO: Conference League finale ad Atene (Grecia)

30/5-2/6 RALLY: Rally d'Italia in Sardegna

© Getty Images

GIUGNO

1/6 CALCIO: finale Champions League a Wembley

2/6 MOTOMONDIALE: GP d'Italia (Mugello)

2-9/6 CICLISMO: Giro del Delfinato

6/6 BASKET: Nba, inizio Finals

7-12/6 ATLETICA: Europei a Roma

9-16/6 CICLISMO: Giro di Svizzera

9/6 FORMULA UNO: GP del Canada (Montreal)

13-16/6 GOLF: US Open (Pinehurst, Carolina, Usa)

14/6-14/7 CALCIO: CAMPIONATI EUROPEI IN GERMANIA

14-16/6 SUPERBIKE: Round Emilia Romagna a Misano

15-16/6 AUTOMOBILISMO: 24 ore di Le Mans

16/6 MOTOMONDIALE: GP Kazakistan (Sokol Racetrack)

20/6-14/7 CALCIO: Copa America

20-23/6 VOLLEY: Nations League femminile Final Eight

23/6 FORMULA UNO: GP di Spagna (Barcellona)

27-30/6 RALLY: Rally di Polonia

27-30/6 GOLF: Open d'Italia a Roma

27-30/6 VOLLEY: Nations League maschile Final Eight

29/6 FORMULA E: EPrix Portland (Usa)

29/6-21/7 CICLISMO: Tour de France

30/6 MOTOMONDIALE: GP Olanda (Assen)

30/6 FORMULA UNO: GP Austria (Spielberg)

© Getty Images

LUGLIO

1-14/7 TENNIS: Torneo di Wimbledon - The Championships (Londra, Gran Bretagna)

7/7 FORMULA UNO: GP Gran Bretagna a Silverstone

7/7 MOTOMONDIALE: GP di Germania (Sachsenring)

12-14/7 SUPERBIKE: Round Gran Bretagna a Donington

18-21/7 RALLY: Rally Lettonia

19-21/7 SUPERBIKE: Round Repubblica Ceca (Most)

20-21/7 FORMULA E: EPrix Londra (Gran Bretagna)

21/7 FORMULA UNO: GP Ungheria a Budapest

25-28/7 GOLF: The Open Championship (Troon, Scozia)

26/7-11/8: GIOCHI OLIMPICI A PARIGI

28/7 FORMULA UNO: GP Belgio a Spa Francorchamps

© Getty Images

AGOSTO

1-4/8 RALLY: Rally di Finlandia

4/8 MOTOMONDIALE: GP Gran Bretagna a Silverstone

9-11/8 SUPERBIKE: Round Portogallo (Algarve)

14/8 CALCIO: Supercoppa Europea a Varsavia (Polonia)

17/8-8/9 CICLISMO: Vuelta a España

18/8 MOTOMONDIALE: GP Austria al Red Bull Ring Spielberg

22/8-20/10 VELA: America's Cup

23-25/8 SUPERBIKE: Round Ungheria

25/8 FORMULA UNO: GP Olanda a Zandvoort

26/8-8/9 Paralimpiadi a Parigi

26/8-8/9 TENNIS: US Open (New York, Stati Uniti)

© Getty Images

SETTEMBRE

1/9 FORMULA UNO: GP Italia a Monza

1/9 MOTOMONDIALE: GP Aragon (Spagna)

5-8/9 RALLY: Rally dell'Acropoli (Grecia)

6-8/9 MOTOMONDIALE: GP San Marino a Misano Adriatico

6-8/9 SUPERBIKE: Round Francia a Magny-Cours

10-15/9 TENNIS: Finals Coppa Davis (fase a gironi)

15/9 FORMULA UNO: GP Azerbaigian

20-22/9 SUPERBIKE: Round Italia (Cremona)

20-22/9 TENNIS: Laver Cup a Berlino

21-29/9 CICLISMO: Mondiali su strada a Zurigo (Svizzera)

22/9 MOTOMONDIALE: GP India a Greater Noida

22/9 FORMULA UNO: GP Singapore

22/9 ATLETICA: Maratona di Berlino (Germania)

26-29/9 RALLY: Rally Cile

27-29/9 SUPERBIKE: Round Spagna ad Aragon

29/9 MOTOMONDIALE: GP Indonesia a Mandalika





OTTOBRE

2-13/10 TENNIS: Masters 1000 Shanghai

6/10 MOTOMONDIALE: GP Giappone a Motegi

6/10 ATLETICA: Maratona di Chicago (Stati Uniti)

11-13/10 SUPERBIKE: Round Spagna ad Aragon

12/10 CICLISMO: Giro di Lombardia

20/10 MOTOMONDIALE: GP Australia a Phillip Island

20/10 FORMULA UNO: GP Usa ad Austin

27/10 MOTOMONDIALE: GP Thailandia a Buriram

27/10 FORMULA UNO: GP Messico a Città del Messico

28/10-3/11 TENNIS: Masters 1000 Parigi-Bercy

31/10-3/11 RALLY: Rally Europa Centrale

© Getty Images

NOVEMBRE

3/11 FORMULA UNO: GP Brasile a San Paolo

3/11 ATLETICA: Maratona di New York (Stati Uniti)

3/11 MOTOMONDIALE: GP Malaysia a Sepang

10-17/11 TENNIS: ATP Tour Finals (Torino, Italia)

17/11 MOTOMONDIALE: GP Comunitat Valenciana a Valencia

19-24/11 TENNIS: Finals Coppa Davis

21-24/11 RALLY: Rally Giappone

23/11 FORMULA UNO: GP Las Vegas

DICEMBRE

1/12 FORMULA UNO: GP Qatar a Losail

8/12 FORMULA UNO: GP Abu Dhabi