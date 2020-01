Lo sport nel 2020, l'agenda degli eventi: gli Europei di calcio e le Olimpiadi di Tokyo dominano la scena

L'AGENDA

Due eventi dominano il panorama sportivo del 2020: gli Europei di calcio e le Olimpiadi di Tokyo. Tra i Mondiali, resta quello di ciclismo in Svizzera, mentre il calcio la fa da padrone anche con il campionato e le coppe europee. Poi i grandi tornei di tennis, Giro, Tour e classiche di ciclismo e i motori con Formula 1, MotoGP, Formula E.

GENNAIO

28/12-6/1 SALTO CON GLI SCI: Tournée Quattro Trampolini (Germania, Austria)

5-17/1 RALLY: Dakar Rally (Arabia Saudita)

9/1 CALCIO: Coppa Italia, ottavi - Torino-Genoa

9-26/1 PALLAMANO: Campionati europei maschili (Austria, Norvegia, Svezia)

10-12/1 PATTINAGGIO VELOCITA': Campionati europei (Heerenveen, Paesi Bassi)

12-26/1 PALLANUOTO: Campionati europei maschili (Budapest, Ungheria)

14/1 CALCIO: Coppa Italia, ottavi – Napoli-Perugia, Lazio-Cremonese, Inter-Cagliari

15/1 CALCIO: Coppa Italia, ottavi – Fiorentina-Atalanta, Milan-Spal, Juventus-Udinese

16/1 CALCIO: Coppa Italia, ottavi – Parma-Roma

18/1 FORMULA E: EPrix di Santiago (Cile)

20/1-2/2 TENNIS: Australian Open (Melbourne, Australia)

20-26/1 PATTINAGGIO DI FIGURA: Campionati europei (Graz, Austria)

21-26/1 CICLISMO: Tour Down Under (Adelaide, Australia)

23-26/1 RALLY: Rally di Montecarlo

24-26/1 SHORT TRACK: Campionati europei (Debrecen, Ungheria)

FEBBRAIO

1/2 RUGBY: 6 Nazioni, Galles-Italia (Cardiff, Galles)

1-2/2 CICLOCROSS: Campionati mondiali (Svizzera)

1-2/2 VOLLEY DONNE: Coppa Italia Final Four (Busto Arsizio VA)

2/2 CICLISMO: Cadel Evans Road Race (Geelong, Australia)

2/2 FOOTBALL AMERICANO: NFL Super Bowl (Miami, Usa)

9/2 RUGBY: 6 Nazioni, Francia-Italia (Parigi, Francia)

12-23/2 BIATHLON: Mondiali (Anterselva, Italia)

13-16/2 RALLY: Rally di Svezia

15/2 FORMULA E: EPrix di Mexico City (Messico)

15-16/2 SLITTINO: Mondiali (Sochi, Russia)

16/2 BASKET: Nba All Star Game (Chicago, Stati Uniti)

16-20/2 BASKET: Final Eight Coppa Italia (Pesaro)

17/2-1/3 BOB-SKELETON: Campionati mondiali (Altenberg, Germania)

18/2 CALCIO: Champions League ottavi andata – Atletico Madrid-Liverpool, Dortmund-Psg

19/2 CALCIO: Champions League ottavi andata – Atalanta-Valencia, Tottenham-Lipsia

20/2 CALCIO: Europa League sedicesimi andata – Ludogorets-Inter, Roma-Gent

22/2 RUGBY: 6 Nazioni, Italia-Scozia (Roma)

22-23/2 VOLLEY UOMINI: Coppa Italia Final Four (Bologna)

23/2 AUTOMOBILISMO: Nascar Daytona 500 (Stati Uniti)

23-29/2 CICLISMO: UAE Tour (Emirati Arabi)

25/2 CALCIO: Champions League ottavi andata – Chelsea-Bayern, Napoli-Barcellona

26/2 CALCIO: Champions League ottavi andata – Lione-Juve, Real Madrid-Manchester City

26/2-1/3 CICLISMO: Mondiali su pista (Berlino, Germania)

27/2 CALCIO: Europa League sedicesimi ritorno – Inter-Ludogorets, Gent-Roma

28/2-1/3 SUPERBIKE: Round Australia (Phillip Island)

29/2 FORMULA E: EPrix di Marrakech (Marocco)



MARZO

1/3 ATLETICA: Maratona di Tokyo (Tokyo, Giappone)

7/3 RUGBY: 6 Nazioni, Irlanda-Italia (Dublino, Irlanda)

7/3 CICLISMO: Strade Bianche (Italia)

8/3 MOTOMONDIALE: GP Qatar a Doha

8-15/3 CICLISMO: Parigi-Nizza (Francia)

10/3 CALCIO: Champions League ottavi ritorno – Valencia-Atalanta, Lipsia-Tottenham

11/3 CALCIO: Champions League ottavi ritorno – Liverpool-Atletico, Psg-Dortmund

11-17/3 CICLISMO: Tirreno-Adriatico (Italia)

12/3 CALCIO: Europa League andata ottavi

12-15/3 RALLY: Rally del Messico

13-15/3 ATLETICA: Mondiali indoor a Nanchino (Cina)

13-15/3 SHORT TRACK: Mondiali (Seu, Corea del Sud)

13-15/3 SUPERBIKE: Round Qatar (Doha)

14/3 RUGBY: 6 Nazioni, Italia-Inghilterra (Roma)

15/3 FORMULA 1: GP Australia a Melbourne

17/3 CALCIO: Champions League ottavi ritorno – Juventus-Lione, Manchester City-Real Madrid

18/3 CALCIO: Champions League ottavi ritorno – Bayern-Chelsea, Barcellona-Napoli

18-22/3 SCI: Finals CdM U e F a Cortina d'Ampezzo

19/3 CALCIO: Europa League ritorno ottavi

21/3 CICLISMO: Milano-Sanremo (Italia)

21/3 FORMULA E: EPrix di Sanya (Cina)

22/3 MOTOMONDIALE: GP Thailandia a Buriram

22/3 FORMULA 1: GP Bahrain a Sakhir

23-29/3 CICLISMO: Volta Catalunya (Spagna)

27/3 CALCIO: verso Euro 2020, amichevole Inghilterra-Italia a Wembley

27-29/3 SUPERBIKE: Round Spagna (Jerez)

29/3 CICLISMO: Gand-Wevelgem

29/3 ATLETICA: Maratona di Roma

31/3 CALCIO: verso Euro 2020 amichevole Germania-Italia a Norimberga



APRILE

4/4 FORMULA E: EPrix di Roma (Italia)

5/4 MOTOMONDIALE: GP Usa ad Austin

5/4 FORMULA 1: GP del Vietnam ad Hanoi

5/4 CICLISMO: Giro delle Fiandre

7-8/4 CALCIO: Champions League andata quarti

9/4 CALCIO Europa League andata quarti

9-12/4 GOLF: Augusta Masters (Stati Uniti)

12/4 CICLISMO: Parigi-Roubaix

14-15/4 CALCIO: Champions League ritorno quarti

15-19/4 RALLY: Rally del Cile

16/4 CALCIO Europa League ritorno quarti

17-19/4 SUPERBIKE: Round Olanda (Assen)

18/4 FORMULA E: EPrix di Parigi (Francia)

19/4 CICLISMO: Amstel Gold Race

19/4 MOTOMONDIALE: GP Argentina a Termas de Rio Hondo

19/4 FORMULA 1: GP Cina a Shanghai

20/4 ATLETICA: Maratona di Boston (Boston, Stati Uniti)

22/4 CICLISMO: Freccia-Vallone

26/4 CICLISMO: Liegi-Bastogne-Liegi

26/4 ATLETICA: Maratona di Londra (Londra, Gran Bretagna)

28-29/4 CALCIO: Champions League andata semifinali

30/4 CALCIO: Europa League andata semifinali

30/4-3/5 RALLY: Rally di Argentina



MAGGIO

1-12/5 VOLLEY MASCHILE: finali scudetto

3/5 FORMULA E: EPrix di Seul (Corea del Sud)

3/5 MOTOMONDIALE: GP Spagna a Jerez

3/5 FORMULA 1: GP Olanda a Zandvoort

4-17/5 TENNIS: Internazionali d'Italia (Roma)

5-6/5 CALCIO: Champions League ritorno semifinali

7/5 CALCIO: Europa League ritorno semifinali

7-8/5 BASKET: playoff Serie A

8-10/5 SUPERBIKE: Round Italia (Imola)

8-25/5 HOCKEY SU GHIACCIO: Campionati mondiali (Svizzera)

9-10/5 VOLLEY FEMMINILE: finale scudetto

9-31/5 CICLISMO: Giro d'Italia

10/5 FORMULA 1: GP Spagna a Barcellona

11-17/5 NUOTO: Europei a Budapest

13/5 CALCIO: finale Coppa Italia

14-17/5 GOLF: Pga Championship (San Francisco, Usa)

16/5 VOLLEY: finali uomini e donne Champions League (Berlino, Germania)

17/5 MOTOMONDIALE: GP Francia a Le Mans

21-24/5 RALLY: Rally di Portogallo

22-24/5 BASKET: Final four Eurolega a Colonia

22-24/5 SUPERBIKE: Round Spagna (Aragon)

24/5 CALCIO: ultima giornata Serie A

24/5 AUTOMOBILISMO: 500 miglia Indianapolis (Stati Uniti)

24/5 FORMULA 1: GP Monaco a Montecarlo

24/5-7/6 TENNIS: Roland Garros (Parigi, Francia)

27/5 CALCIO: finale Europa League a Danzica

30/5 CALCIO: finale Champions League a Istanbul

31/5 MOTOMONDIALE: GP Italia al Mugello

31/5-7/6 CICLISMO: Giro del Delfinato



GIUGNO

4-21/6 BASKET: Nba Finals

4/6 CALCIO: verso Euro 2020 amichevole Italia-Repubblica Ceca

4-7/6 RALLY: Rally di Sardegna

6/6 FORMULA E: EPrix di Giacarta (Indonesia)

7/6 MOTOMONDIALE: GP Catalogna a Montmelò

7/6 FORMULA 1: GP Azerbaigian a Baku

7-14/6 CICLISMO: Giro di Svizzera

12/6-12/7: CALCIO: Euro 2020

12/6: CALCIO: Euro 2020 Italia-Turchia

12-14/6 SUPERBIKE: Round San Marino (Misano)

14/6: FORMULA 1: GP Canada a Montreal

16-21/6 SCHERMA: Europei

17/6 CALCIO: Euro 2020 Italia-Svizzera

18-21/6 GOLF: Us Open (New York, Usa)

21/6 CALCIO: Euro 2020 Italia-Galles

21/6 MOTOMONDIALE: GP Germania a Sachsering

21/6 FORMULA E: EPrix di Berlino (Germania)

27/6-19/7 CICLISMO: Tour de France

28/6 MOTOMONDIALE: GP Olanda ad Assen

28/6 FORMULA 1: GP Francia a Le Castellet

29/6-12/7 TENNIS: Wimbledon



LUGLIO

3-5/7 SUPERBIKE: Round Gran Bretagna (Donington Park)

5/7 FORMULA 1: GP Austria a Spielberg

11/7 FORMULA E: EPrix di New York (Usa)

12/7 MOTOMONDIALE: GP Finlandia a KymiRing

16-19/7 GOLF: The Open Championship

16-19/7 RALLY: Rally del Kenya

19/7 FORMULA 1: GP Gran Bretagna a Silverstone

24/7-9/8: Olimpiadi Tokyo 2020

25-26/7 FORMULA E: EPrix di Londra (Gran Bretagna)

31/7-2/8 SUPERBIKE: Round Germania (Oschersleben)

AGOSTO

2/8 FORMULA 1: GP Ungheria a Budapest

6-9/8 RALLY: Rally di Finlandia

9/8 MOTOMONDIALE: GP Rep. Ceca a Brno

12/8 CALCIO: Supercoppa europea a Porto (Portogallo)

14/8-6/9 CICLISMO: Vuelta a España (Spagna)

16/8 MOTOMONDIALE: GP Austria a Red Bull Ring

16/8 CICLISMO: Classica di Amburgo

16-23/8 CANOTTAGGIO: Mondiali a Bled (Slovenia)

25/8-6/9: Paralimpiadi Tokyo 2020

26-30/8 ATLETICA: Europei a Parigi

30/8: MOTOMONDIALE: GP Gran Bretagna a Silverstone

30/8: FORMULA 1: Gp Belgio a Spa

31/8-13/9 TENNIS: Us Open (New York, Usa)



SETTEMBRE

3-5/9 CALCIO: Nations League 1.a giornata

3-6/9 RALLY: Rally della Nuova Zelanda

4-6/9 SUPERBIKE: Round Portogallo (Portimao)

6/9: FORMULA 1: GP Italia a Monza

3-5/9 CALCIO: Nations League 2.a giornata

11/9 ATLETICA: Finali Diamond League (Zurigo)

13/9 MOTOMONDIALE: GP San Marino a Misano

18-20/9 SUPERBIKE: Round Catalunya (Spagna)

20/9: FORMULA 1: GP Singapore a Marina Bay

20-27/9 CICLISMO: Mondiali in Svizzera

24-27/9 RALLY: Rally di Turchia

25-27/9: GOLF: Ryder Cup in Usa

25-27/9 SUPERBIKE: Round Francia (Magny-Cours)

27/9 FORMULA 1: GP Russia a Sochi

27/9 ATLETICA: Maratona di Berlino (Berlino, Germania)



OTTOBRE

4/10 MOTOMONDIALE: GP Spagna ad Aragon

6/10 CICLISMO: Tre Valli Varesine

7/10 CICLISMO: MIlano-Torino

8-11/10 GOLF: Open d'Italia

8-10/10 CALCIO: Nations League 3.a giornata

9-11/10 SUPERBIKE: Round Argentina (Villicum)

10/10 CICLISMO: Giro di Lombardia

11/10 FORMULA 1: GP Giappone a Suzuka

11/10 ATLETICA: Maratona di Chicago (Chicago, Stati Uniti)

11/10 CICLISMO: Parigi-Tours

11-13/10 CALCIO: Nations League 4.a giornata

15-18/10 RALLY: Rally di Germania

18/10 MOTOMONDIALE: GP Giappone a Motegi

25/10 MOTOMONDIALE: GP Australia a Phillip Island

25/10 FORMULA 1: GP Usa ad Austin

29/10-1/11 RALLY: Rally del Galles



NOVEMBRE

1/11 MOTOMONDIALE: GP Malesia a Sepang

1/11 FORMULA 1: GP Messico a Mexico City

1/11 ATLETICA: Maratona di New York (Stati Uniti)

10-15/11 TENNIS: Atp Next Gen Finals a Milano

12-14/11 CALCIO: Nations League 5.a giornata

15/11 MOTOMONDIALE: GP Comunidad Valenciana a Valencia

15/11 FORMULA 1: GP Brasile a San Paolo-Interlagos

15-22/11 TENNIS: Atp Finals a Londra

15-17/11 CALCIO: Nations League 6.a giornata

19-22/11 RALLY: Rally del Giappone

23-29/11 TENNIS: finali Coppa Davis

29/11: FORMULA 1: GP Emirati ad Abu Dhabi

DICEMBRE

1-6/12 NUOTO: Mondiali in vasca corta (Abu Dhabi, Emirati Arabi)